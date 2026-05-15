Uluslararası tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Konya merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Şebekenin yurt dışındaki müzayede evleri üzerinden yaklaşık 204 milyon liralık para trafiği oluşturduğu tespit edildi.

Konya merkezli 9 ilde, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet ederek tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeyi deşifre etti.

Yurt dışı bağlantılı para trafiği belirlendi

Çalışmalarda, ABD, Hollanda ve İsviçre’de faaliyet gösteren 4 müzayede evi, 2 yabancı şirket ile 5’i yabancı, 4’ü Türk uyruklu kişi tarafından Türkiye’deki şebeke üyelerine yüklü miktarda para aktarıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin hesaplarına güncel kurla yaklaşık 204 milyon lira gönderildiği, bu paranın bir kısmının ise yurt içinde daha önce “tarihi eser kaçakçılığı” suçundan kaydı bulunan kişilere dağıtıldığı belirlendi.

27 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen 31 şüpheliden 4’ünün yurt dışında olduğu tespit edildi. Türkiye’de bulunan 27 şüphelinin yakalanması için Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 417 sikke, tarihi eser niteliğinde 154 obje, 3 kitap, 10 dedektör, 2 tabanca, 2 şarjör ve 67 fişek ele geçirildi.

10 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 10 şüpheli tutuklandı.

