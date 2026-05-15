Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakaret eden sanığa hapis cezası

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün’e hakaret eden sanığa hapis cezası

Eskişehir’de, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.E.K, Erzurum’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Akgün’ün avukatları Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Halide Akay ve Kübra Yıldırım da hazır bulundu.

Sanık M.E.K, savunmasında beraatini talep etti.

Mahkemeden indirimli hapis cezası

Hakim, tutuksuz sanığın “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına, takdiri indirim uygulanarak cezanın 7 ay 15 güne düşürülmesine hükmetti.

Sanık hakkında daha önce verilmiş 2 hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğundan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi.

“Hakaret yalnızca belediye başkanına yönelik değildi”

Duruşmanın ardından Akgün’ün avukatı Pınar TurhanoğluGücüyener, gazetecilere yaptığı açıklamada, hakaretin yalnızca belediye başkanının şahsına yönelik olmadığını söyledi.

Hakaretin, dini inançlarına ve değerlerine göre giyinen kadınlara yönelik olduğunu belirten Gücüyener, “Kendisi yükseköğrenim mezunu. Öncesinde toplumsal pek çok misyon edinmiş, kadın kooperatifleri kurmuş bir insan. Görevini her zaman için inancına göre giyinerek yapan bir insan.” dedi.

Akgün’ün giyiminden dolayı hiçbir hakareti hak etmediğini ifade eden Gücüyener, şöyle konuştu:

“Bugün kamu görevlisine alenen hakaret suçundan mahkeme, sanığın cezalandırılmasına karar verdi. Daha önceden de işlenmiş suçları bulunduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı yönünden de bir karar vermiş oldu. Mahkeme 11 aylık bir cezaya, indirimle beraber 7 aylık bir cezaya hükmetti. Karara itiraz edeceğiz.”

