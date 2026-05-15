Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 tutuklama

Antalya merkezli yürütülen ve 8 ili kapsayan nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, mağdurların yaklaşık 50 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden büyük bölümü tutuklandı.

Telefonla “emniyet müdürü” kılıfı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran M.A. ve eşi F.A, telefonda kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıklarını bildirdi.

Yapılan başvuruda, şüphelilerin baskı ve yönlendirmeleri sonucu mağdurların banka hesaplarındaki paralarını, evde bulunan ziynet eşyalarını ve 6 daireyi satarak nakde çevirdikleri belirtildi. Yaklaşık 50 milyon liralık zararın bir kısmının elden teslim edildiği, bir kısmının ise şüphelilerin yönlendirdiği hesaplara aktarıldığı ifade edildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Karaman, Nevşehir, Balıkesir ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 3 şarjör, 74 fişek ile çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 daire, 3 araç ve 1 milyon liraya el konuldu.

“Nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.