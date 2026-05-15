Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz’de ilk görevine çıktı

Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik denizlerdeki stratejik hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Derin deniz sondaj filosunun en yeni üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk operasyonu kapsamında Filyos Limanı’ndan demir aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Mavi Vatan’daki ilk görevini Türkali-16 kuyusunda gerçekleştirecek. 20 Mayıs itibarıyla operasyonlarına başlayacak olan gemi, bu lokasyonda kuyunun alt tamamlama faaliyetlerini yürütecek.

Mersin’den Karadeniz’e uzanan hazırlık süreci

4 Aralık 2025’te Türkiye’ye ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi “Yıldırım” olarak ilan edilen gemi, Karadeniz yolculuğuna Mersin’deki Taşucu Limanı’ndan başladı.

Boğaz geçişlerini gerçekleştirebilmek amacıyla sondaj kulesi sökülen gemi, Filyos Limanı’na ulaştıktan sonra bin 10 ton ağırlığındaki kule parçalarının yeniden monte edilmesiyle tam kapasiteye ulaştı.

Yapılan tüm sistem ve sualtı testlerini başarıyla tamamlayan Yıldırım, operasyonel hazır hale getirildi.

Karadeniz’de aktif sondaj gemisi sayısı 5’e çıktı

Yıldırım’ın göreve başlamasıyla birlikte Türkiye’nin Karadeniz’deki sondaj filosu da genişledi. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerine Yıldırım’ın da eklenmesiyle bölgedeki aktif sondaj gemisi sayısı 5’e yükseldi.

Yeni geminin filoya katılmasıyla Karadeniz’de yürütülen doğal gaz arama ve üretim çalışmalarının daha da hız kazanması hedefleniyor.

7’nci nesil teknolojiyle donatıldı

Güney Kore’de 2024 yılında inşası tamamlanan Yıldırım, dünyanın en modern sondaj gemileri arasında yer alıyor.

7’nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi sınıfında bulunan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip bulunuyor.

228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip gemide helikopter pisti ile 200 personelin konaklayabileceği yaşam alanı yer alıyor.

Türkiye, Yıldırım’ın filoya katılmasıyla birlikte derin deniz sondaj kabiliyetini uluslararası standartların üst seviyesine taşıyarak enerji alanındaki stratejik kapasitesini güçlendirmiş oldu.