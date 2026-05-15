Bakan Gürlek: “Bizim derdimiz kimsesizlerin kimsesi olmaktır”

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri’ye gelen Gürlek, ilk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.

Valilikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürlek, helal kazancın, emeğin, alın terinin ve üretimin sembol şehirlerinden biri olan Kayseri’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Adil ve etkin işleyen bir yargı sisteminin devletin temel yapı taşlarından biri olduğuna işaret eden Gürlek, bağımsız ve tarafsız yargının güçlü devlet anlayışının vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

Gürlek, “Bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumunun varlığı, devletin güçlü sütunlar üzerinde yükselmesinin temel şartlarından biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yargı sistemimiz vatandaşlarımızın haklarını arayacağı en güçlü liman olmalıdır.” diye konuştu.

“Devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz”

Kent ziyaretleri kapsamında adli ve fiziki işleyişi yerinde incelediklerini belirten Gürlek, vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak amacıyla yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Son dönemde yürütülen kamusal mücadeleye dikkati çeken Gürlek, suç ve suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Gürlek, “Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla olağanüstü iş birliği içerisinde, suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışla kullanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor

TBMM’de yargı paketine ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktaran Gürlek, düzenlemenin kısa süre içerisinde yasalaşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Suç ve suç örgütleriyle mücadelede taviz verilmeyeceğini belirten Gürlek, şöyle konuştu:

“Kayseri’mizden sizlere ve bütün Türkiye’ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımıza devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır.”

Adalet Bakanlığı olarak ticaret ve sanayi sektörünün yanı sıra esnaf ve sanatkarların çalışma hayatında karşılaştıkları hukuki sorunlara ilişkin düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Gürlek, eksikliklere çözüm üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bu süreçte sivil toplum kuruluşları ve oda başkanlıklarıyla istişare halinde olduklarını belirten Gürlek, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte vatandaşların idari yargıya erişiminin kolaylaştığını ve adalet hizmetlerinin daha etkin hale geldiğini söyledi.

Yargı teşkilatının kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Gürlek, “Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku, seçkinlerin ayrıcalığı ya da güçlerin üstünlüğü değil, bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umut kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır.” dedi.

Faili meçhul dosyalar için özel çalışma

Yakın zamanda faili meçhul suçlara ilişkin özel bir büro kurduklarını anımsatan Gürlek, aydınlatılamayan dosyalar üzerinde hassasiyetle çalışıldığını söyledi.

Gürlek, “Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanları sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde belirli bir olgunlaşma seviyesine ulaşıldığını belirten Gürlek, vatandaşla doğrudan temas kuran bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade etti.

“Yeni anayasa beklentisi zirveye ulaştı”

Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin arttığını dile getiren Gürlek, mevcut anayasanın günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığını savundu.

Gürlek, şöyle devam etti:

“Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur. Milletimize yıllar boyunca dayatılan, her gelenin içine bir şey eklediği, her gelenin içinden bir şey çıkardığı mevcut anayasa artık işlevini yitirmiş durumdadır. Devletin inşası, korunması ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi hem devleti hem de milleti aynı anda koruyacak üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.”

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Gürlek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.