Bakan Kurum: “Türkiye ve Çin iklim konusunda icraatla öne çıkıyor”

Bakan Kurum, Çin’de gerçekleştirdiği temaslarda konut, şehircilik ve iklim değişikliği alanlarında yeni iş birliği başlıklarının ele alındığını belirterek, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 sürecine ilişkin önemli mutabakatlar sağlandığını bildirdi.

12-14 Mayıs tarihlerinde Pekin’de temaslarda bulunan Bakan Kurum, Çinli mevkidaşları Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ile Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runçiu’nun yanı sıra Asya Altyapı Yatırım Bankası, İpek Yolu Fonu ve Çin Enerji Yatırım Grubu temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi’nin yalnızca taahhütlerin konuşulduğu değil, somut uygulamaların ortaya konduğu bir konferans olmasını hedeflediklerini ifade eden Kurum, bu kapsamda uluslararası temaslarını sürdürdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ortaya koyduğu irade doğrultusunda iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini belirten Kurum, ziyaret kapsamında bakanlığının sorumluluk alanlarına ilişkin yeni iş birliği adımlarının ele alındığını kaydetti.

Kurum, “Mevkidaşlarımızın yanı sıra yeşil enerji, çevre ve akıllı şehirler alanında dünyaya örnek olan kuruluşların temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda Türkiye ve Çin arasında COP31 sürecinde iş birliğini de kapsayacak ortak çalışma grubu kurulması kararı alındı.” dedi.

“Dirençli şehirler” vurgusu

Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ile yaptığı görüşmeye değinen Kurum, Türkiye ile Çin’in inşaat ve şehircilik alanında dünyanın dikkatle takip ettiği iki ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin 2023 depremlerinin ardından yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarına dikkati çeken Kurum, 455 bin konutun iki yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiğini belirtti.

Kurum, “Türkiye’nin Asrın İnşa Seferberliği ile edindiği tecrübeyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu iradeyi Çinli muhataplarımıza anlattık ve bu alanda stratejik işbirliği yapma noktasında birlikte çalışma kararı aldık.” diye konuştu.

COP31 gündemi kapsamında “dirençli şehirler” başlığı altında deprem direncinin artırılması ve sürdürülebilir kentlerin inşasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda mutabakata vardıklarını aktaran Kurum, Türkiye’nin bu alandaki teknoloji ve bilgi birikimini COP31 aracılığıyla dünyayla paylaşacağını söyledi.

“Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor”

İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Kurum, Çin’in de 2060 yılına yönelik benzer hedef ortaya koyduğunu hatırlattı.

Kurum, “Bugün baktığınızda iki ülkede de enerji ihtiyacının yüzde 60’ını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor, icraatla öne çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Çin’in yenilenebilir enerji alanında önemli bir bilgi ve yatırım kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Kurum, nükleer enerjiden rüzgar ve güneş enerjisine kadar birçok başlıkta kapsamlı projelerin yürütüldüğünü söyledi.

Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runçiu ile yapılan görüşmenin verimli geçtiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

“Mevkidaşımız Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang ile gerçekten verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İklim değişikliği konusunda dünyanın daha fazla irade ortaya koyması gerektiğini, buradaki bilgiyi, beceriyi, tecrübeyi ve bilimi dünyayla paylaşmaya hazır olduklarını ifade ettiler.”

Kurum, COP31 çerçevesinde belirlenen iklim hedefleri doğrultusunda her iki bakanlıkla ortak çalışmalar yürütüleceğini ve somut eylem planlarının kararlılıkla hayata geçirileceğini dile getirdi.

Finansman boyutu öne çıktı

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik projelerinde finansmanın kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kurum, COP31’in uygulama konferansı hedefi doğrultusunda Çin’deki yatırım ve finans kuruluşlarıyla kapsamlı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Türkiye’nin de üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası ile gerçekleştirilen görüşmelerde iklim değişikliğine uyumlu şehirler, sürdürülebilir altyapı ve temiz enerji başlıklarında ortak projeler geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını aktaran Kurum, somut finansman önerilerinin kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi’nde duyurulacağını ifade etti.

Kurum, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile ayrıca İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla yerel yönetimlere yönelik deprem riskinin azaltılması, sürdürülebilir kentlerin kurulması, temiz enerji yatırımları, altyapı, arıtma tesisleri, düzenli depolama ve iklim değişikliğine uyum alanlarında çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

İpek Yolu Fonu ile yapılan görüşmelerde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki projelerin sıfır emisyon hedefi doğrultusunda gerçekleştirilmesini önerdiklerini belirten Kurum, Çin Enerji Yatırım Grubu ile ise yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı ve yap-işlet-devret modelleri üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Kurum, söz konusu projeler için bakanlık bünyesinde çalışma yürütülmesi yönünde karar alındığını ifade etti.

Çin’de gerçekleştirilen tüm temasların verimli geçtiğini vurgulayan Kurum, Pekin Büyükelçiliği ile Türkiye Yatırım Ofisinin süreçleri yakından takip edeceğini ve görüşmelerin somut sonuçlara dönüştürülmesi için gerekli adımların kısa sürede atılacağını sözlerine ekledi.