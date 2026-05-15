Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Uluslararası Aile Günü” mesajı

Aile yapısının toplumun temel direği olduğunu belirten Erdoğan, aileyi desteklemenin daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe ulaşmada belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Mesajında aile kurumunun önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnancımızda, geleneğimizde, tarihimizde kutsal bir yeri olan, toplumumuzun temelini oluşturan tüm ailelerimizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü’nü tebrik ediyorum. Ailelerimizi destekleyerek, aile kurumunu güçlendirerek inşallah daha müreffeh yarınlara hep birlikte ulaşacağız.” ifadelerine yer verdi.