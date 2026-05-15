Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'da: TDT Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere Kazakistan’ın Türkistan kentine ulaştı. Erdoğan, Hazret Sultan Uluslararası Havalimanı’nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında Kazakistan’ın manevi başkenti Türkistan’a geldi.

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in daveti üzerine gerçekleştirdiği ziyarette, Hazret Sultan Uluslararası Havalimanı’nda üst düzey bir karşılama töreniyle karşılandı.

Üst düzey karşılama heyeti

Karşılama töreninde Kazakistan Devlet Danışmanı YerlanKarin, Türkistan Eyalet Valisi Nuralhan Kusherov, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Janibek Zharaskanovichve Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyevhazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyarette eşi Emine Erdoğan ve Türkiye’den geniş bir heyet de eşlik ediyor.

Türk dünyası Türkistan’da buluşuyor

Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında düzenlenen zirvede, Türk dünyasını ilgilendiren stratejik iş birliği alanlarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparovve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da katılması öngörülüyor.

Görüşmelerde, Türk dünyası ülkeleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik başlıkların kapsamlı şekilde ele alınacağı bildirildi.

