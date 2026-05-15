21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 58 şüpheli tutuklandı

Güvenlik güçlerinin yasa dışı bahis ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonları sürerken, Şanlıurfa merkezli 21 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 58’i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle yasa dışı bahis şebekesine yönelik çalışma yürütüldü.

21 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında, “yasa dışı bahis” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik 13 Mayıs’ta Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

5,8 milyar liralık para trafiği

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 58’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi.

Ayrıca zanlıların banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.