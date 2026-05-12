World Decolonization Forum’un ikinci gününde medya, Filistin ve küresel anlatılar ele alındı

“Bilgi Üretimi ve Dolaşımının Sömürgecilikten Arındırılması” temasıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen World Decolonization Forum’da ikinci gün oturumları başladı. Forumun ikinci gün programında medya, tarih yazımı, ekonomi, kalkınma modelleri, Filistin gibi başlıklar farklı salonlarda eş zamanlı olarak ele alınıyor.

İkinci gün medya oturumuyla başladı

Forumun ikinci günü, Opera Salonu’nda gerçekleştirilen “Decolonizing Media: Disrupting Hegemonic Narrative” oturumuyla açıldı.

“Medyanın Sömürgecilikten Arındırılması” başlığı altında düzenlenen oturumda, geleneksel ve dijital medya ortamlarında bilginin nasıl üretildiği, dolaşıma sokulduğu ve tartışıldığı ele alındı.

Oturumun moderatörlüğünü Efnan Han üstlenirken; ISGlobal Politika ve Küresel Kalkınma Direktörü gazeteci Rafael Vilasanjuan, Kanadalı gazeteci ve Carleton Üniversitesi profesörü Adrian Harewood, yazar ve yayıncı Afua Hirsch ile Zimbabweli medya akademisyeni Last Moyo konuşmacı olarak yer aldı.

Vilasanjuan’dan Batı medyasına Filistin eleştirisi

Oturumda konuşan gazeteci Rafael Vilasanjuan, Filistin meselesi ve Batı medyasının konuya yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vilasanjuan, Filistin’de yaşananların yeterince derinlikli ele alınmadığını belirterek, “Filistinlilerin yaşadığı durumu yeterince analiz etmiyoruz.” dedi.

Filistin’deki mücadelenin aynı zamanda kimlik inşası bakımından belirleyici olduğunu vurgulayan Vilasanjuan, “Orada Filistinlileri ulusallaştıran, kimliklerini pekiştiren büyük mücadele var.” ifadelerini kullandı.

Batı merkezli medya düzenini eleştiren Vilasanjuan, “Batı medyasında gerçekler yansıtılmıyor çünkü Batı odaklı analizlere maruz kalıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kararların alındığı yerlerle sonuçların yaşandığı yerler arasındaki uçurum görülmeli”

Vilasanjuan, konuşmasında küresel karar alma süreçleri ile bu kararların sonuçlarına maruz kalan toplumlar arasındaki kopuşa da dikkati çekti.

Uzak merkezlerde alınan kararların sahadaki insani sonuçlarının yeterince hesaba katılmadığını ifade eden Vilasanjuan, “Kararları alanlar sonuçları ölçmüyorlar. İnsanları hesaba katmıyorlar çünkü biz onlar için vatandaş değil, sadece dünyayı yaşayan insanlarız. Kararların alındığı yerler ile bu kararların sonuçlarının yaşandığı yerler arasındaki uçurumu görmek zorundayız.” dedi.

AKM’de gün boyu farklı başlıklar ele alınacak

Forumun ikinci gün programında Opera Salonu, Tiyatro Salonu ve farklı alanlarda paralel oturumlar düzenleniyor.

Program kapsamında “Filistin: Yerleşimci Sömürgecilik ve Bağımsızlık Yanılsaması”, “Kolonyal Arşivler ve Tarih Yazımı”, “Dekolonyal Ses” ve “Epistemik Bağımlılıktan Ekonomik Egemenliğe” başlıklı oturumların yapılması planlanıyor.