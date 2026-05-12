GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır”
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz”
15:59 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor
AjansHaber Gündem World Decolonization Forum’un ikinci gününde medya, Filistin ve küresel anlatılar ele alındı

World Decolonization Forum’un ikinci gününde medya, Filistin ve küresel anlatılar ele alındı

İstanbul AKM’de düzenlenen World Decolonization Forum’un ikinci günü, “Decolonizing Media: Disrupting Hegemonic Narrative” oturumuyla başladı. Oturumda medya dili, bilgi üretimi, hegemonik anlatılar ve Filistin meselesine ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
World Decolonization Forum’un ikinci gününde medya, Filistin ve küresel anlatılar ele alındı

“Bilgi Üretimi ve Dolaşımının Sömürgecilikten Arındırılması” temasıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen World Decolonization Forum’da ikinci gün oturumları başladı. Forumun ikinci gün programında medya, tarih yazımı, ekonomi, kalkınma modelleri, Filistin gibi başlıklar farklı salonlarda eş zamanlı olarak ele alınıyor. 

İkinci gün medya oturumuyla başladı

Forumun ikinci günü, Opera Salonu’nda gerçekleştirilen “Decolonizing Media: Disrupting Hegemonic Narrative” oturumuyla açıldı.

“Medyanın Sömürgecilikten Arındırılması” başlığı altında düzenlenen oturumda, geleneksel ve dijital medya ortamlarında bilginin nasıl üretildiği, dolaşıma sokulduğu ve tartışıldığı ele alındı.

Oturumun moderatörlüğünü Efnan Han üstlenirken; ISGlobal Politika ve Küresel Kalkınma Direktörü gazeteci Rafael Vilasanjuan, Kanadalı gazeteci ve Carleton Üniversitesi profesörü Adrian Harewood, yazar ve yayıncı Afua Hirsch ile Zimbabweli medya akademisyeni Last Moyo konuşmacı olarak yer aldı.

Vilasanjuan’dan Batı medyasına Filistin eleştirisi

Oturumda konuşan gazeteci Rafael Vilasanjuan, Filistin meselesi ve Batı medyasının konuya yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vilasanjuan, Filistin’de yaşananların yeterince derinlikli ele alınmadığını belirterek, “Filistinlilerin yaşadığı durumu yeterince analiz etmiyoruz.” dedi.

Filistin’deki mücadelenin aynı zamanda kimlik inşası bakımından belirleyici olduğunu vurgulayan Vilasanjuan, “Orada Filistinlileri ulusallaştıran, kimliklerini pekiştiren büyük mücadele var.” ifadelerini kullandı.

Batı merkezli medya düzenini eleştiren Vilasanjuan, “Batı medyasında gerçekler yansıtılmıyor çünkü Batı odaklı analizlere maruz kalıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kararların alındığı yerlerle sonuçların yaşandığı yerler arasındaki uçurum görülmeli”

Vilasanjuan, konuşmasında küresel karar alma süreçleri ile bu kararların sonuçlarına maruz kalan toplumlar arasındaki kopuşa da dikkati çekti.

Uzak merkezlerde alınan kararların sahadaki insani sonuçlarının yeterince hesaba katılmadığını ifade eden Vilasanjuan, “Kararları alanlar sonuçları ölçmüyorlar. İnsanları hesaba katmıyorlar çünkü biz onlar için vatandaş değil, sadece dünyayı yaşayan insanlarız. Kararların alındığı yerler ile bu kararların sonuçlarının yaşandığı yerler arasındaki uçurumu görmek zorundayız.” dedi.

AKM’de gün boyu farklı başlıklar ele alınacak

Forumun ikinci gün programında Opera Salonu, Tiyatro Salonu ve farklı alanlarda paralel oturumlar düzenleniyor.

Program kapsamında “Filistin: Yerleşimci Sömürgecilik ve Bağımsızlık Yanılsaması”, “Kolonyal Arşivler ve Tarih Yazımı”, “Dekolonyal Ses” ve “Epistemik Bağımlılıktan Ekonomik Egemenliğe” başlıklı oturumların yapılması planlanıyor.

#World Decolonization Forum
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
#Gündem / 11 Mayıs 2026
“World Decolonization Forum”da Avrupa merkezli küresel düzen ele alındı
“World Decolonization Forum”da Avrupa merkezli küresel düzen ele alındı
#Gündem / 11 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
“World Decolonization Forum” İstanbul’da küresel bilgi düzenini tartışmaya açacak
“World Decolonization Forum” İstanbul’da küresel bilgi düzenini tartışmaya açacak
Dünya düzeninin geleceği İstanbul’da tartışılacak: World Decolonization Forum
Dünya düzeninin geleceği İstanbul’da tartışılacak: World Decolonization Forum
Spor
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Spor
Galatasaray, Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu
Galatasaray, Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu
Bakan Fidan’ın Doha temasları sürüyor: Katar Emiri ile bir araya geldi
Bakan Fidan’ın Doha temasları sürüyor: Katar Emiri ile bir araya geldi
FETÖ’nün sınav usulsüzlüğüne yönelik 4 ilde operasyon: 7 gözaltı kararı verildi
FETÖ’nün sınav usulsüzlüğüne yönelik 4 ilde operasyon: 7 gözaltı kararı verildi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.