FETÖ’nün sınav usulsüzlüğüne yönelik 4 ilde operasyon: 7 gözaltı kararı verildi

FETÖ’nün kamu kurumlarına sızma yöntemlerinden biri olarak kullandığı sınav usulsüzlüklerine yönelik soruşturmalar sürüyor.

Soruları örgüt mensuplarına dağıttıkları tespit edildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin sınav sorularına erişerek bu soruları örgüt mensuplarına dağıttığı belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca sınavda usulsüzlük yaptıkları, soru aldıkları ve verdikleri tespit edildi.

Ankara merkezli 4 ilde operasyon

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 4 ilde çalışma başlatıldı.

Operasyonun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.