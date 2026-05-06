AjansHaber Gündem YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bünyesinde gerçekleştirilen seçimle, kurulun yeni başkanı Serdar Mutta oldu. Yapılan oylamada salt çoğunluğu sağlayan Mutta, Türkiye’nin seçim güvenliğinden sorumlu en üst merciinin başına geçti.

Yüksek Seçim Kurulu üyeleri arasında yapılan gizli oylama sonucunda, kurul üyelerinin güvenoyunu alan Serdar Mutta, YSK’nın yeni başkanı olarak seçildi. Görev süresi dolan mevcut başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev sürelerinin dolması üzerine YSK üyeliğine Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dan ise Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ile Nedret Engin seçildi.

Seçimin ardından yapılan resmi açıklamada, yeni dönemde seçim mevzuatının uygulanması ve demokratik süreçlerin şeffaflıkla yönetilmesi vurgulandı.

Serdar Mutta kimdir?

YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta, hukuk kariyeri boyunca yargı teşkilatının çeşitli kademelerinde önemli görevlerde bulundu. İşte Mutta’nın kariyerinden öne çıkan başlıklar:

• Eğitim ve başlangıç: Hukuk fakültesinden mezuniyetinin ardından hakimlik mesleğine adım atan Mutta, Türkiye’nin farklı illerinde asliye ve ağır ceza mahkemelerinde görev yaptı.

• Yargıtay üyeliği: Yargıdaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Mutta, Yargıtay Üyeliğine seçilerek yüksek yargı mensubu oldu.

• YSK üyeliği: Yargıtay Genel Kurulu tarafından yapılan seçimle Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine getirildi. Kurul içerisinde seçim hukuku ve itiraz süreçleri konusundaki teknik hakimiyetiyle tanındı.

• Başkanlık dönemi: Kurul üyeleri arasında gerçekleştirilen seçimle 2026 yılı itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı.

YSK’nın görev ve yetkileri

Anayasa uyarınca Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili tüm işlemleri yapma, yaptırma  seçim süresince ve sonrasında seçim konularıyla ilgili tüm şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisine sahip tek mercidir.

Yeni başkan Serdar Mutta liderliğindeki kurulun, önümüzdeki dönemde yerel ve genel seçim hazırlıkları ile seçim teknolojilerinin modernizasyonu konularına odaklanması beklenmektedir.

Sabiha Gökçen’de “sessiz havalimanı” dönemi başlıyor
SAHA 2026’da geleceğin savaş teknolojileri masaya yatırıldı
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Teknolojinin kalbi SAHA 2026’da atacak
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Bosch’un Anneler Günü reklamı: Adam köpeği ısırırsa haber olur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ile bir araya geldi
Meteksan’dan SAHA 2026’da yerli sonar hamlesi: MİLSAS
