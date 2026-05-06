GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vakıf medeniyeti, adaletle yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun en somut tezahürüdür”
16:01 Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, seçim yarışından çekilerek Aziz Yıldırım’ı destekledi
23:07 Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
10:45 MHP Genel Başkanı Bahçeli’den TBMM’de “milli seferberlik” ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu
AjansHaber Gündem Sabiha Gökçen’de “sessiz havalimanı” dönemi başlıyor

Sabiha Gökçen’de “sessiz havalimanı” dönemi başlıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu konforunu artırmak amacıyla 10 Mayıs itibarıyla “sessiz havalimanı” uygulaması devreye alınacak. Yeni sistemle birlikte zorunlu durumlar dışında terminal içindeki anonslar minimum seviyeye indirilecek.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Sabiha Gökçen’de “sessiz havalimanı” dönemi başlıyor

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yolcu deneyimini iyileştirmeye yönelik dijital dönüşüm adımlarına bir yenisini daha ekliyor. Terminal içindeki anons yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen “sessiz havalimanı” uygulaması, 10 Mayıs itibarıyla hayata geçirilecek.

ISG’den yapılan açıklamada, Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi ile Airport Operations Committee (AOC) toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda terminal konforunu artırmaya yönelik düzenlemelerin sürdüğü belirtildi.

Anonslar yalnızca zorunlu durumlarda yapılacak

Yeni uygulama kapsamında terminal genelindeki anons sayısının önemli ölçüde azaltılacağı kaydedildi. Açıklamada, acil durumlar, güvenlik bilgilendirmeleri ve operasyonel zorunluluklar dışında anons yapılmayacağı bildirildi.

Yolcuların uçuş bilgilerini terminalde yer alan uçuş bilgi ekranları (FIDS), hava yolu şirketlerinin iletişim kanalları, İstanbul Sabiha Gökçen mobil uygulaması ve SAVVy Dijital Asistanı üzerinden takip edebileceği aktarıldı.

Artan yolcu trafiği ve yoğun operasyonel süreçler doğrultusunda yalnızca gerekli görülen anonsların yapılacağı belirtilirken, operasyonel açıdan zorunlu olmayan tekrar eden duyuruların minimum seviyeye indirileceği ifade edildi.

Dijital bilgilendirme sistemi güçlendirilecek

Açıklamada, uygulamanın yalnızca anons süreçlerine ilişkin bir düzenleme olmadığına dikkat çekilerek, terminal deneyimini bütüncül şekilde ele alan bir yaklaşımın parçası olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda yolcu bilgilendirmelerinde dijital ve görsel kanalların etkinliğinin artırılacağı kaydedildi. Terminal genelindeki uçuş ve kapı ekranlarının yanı sıra mobil uygulama üzerinden anlık bildirimlerle yolculara hızlı erişim sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Özellikle yoğun seyahat dönemlerinde uçuş süreçlerinin daha etkin yönetilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Yapay zeka destekli “SAVVy” sistemi devrede

Sabiha Gökçen Havalimanının üretken yapay zeka destekli dijital asistanı SAVVy’nin de uygulamanın önemli bileşenlerinden biri olduğu bildirildi.

Web sitesi, mobil uygulama ve WhatsApp entegrasyonu üzerinden hizmet veren SAVVy’nin; uçuş bilgileri, terminal hizmetleri, kapı bilgileri ve yönlendirmelere ilişkin sorulara anlık yanıt sunduğu aktarıldı.

Açıklamada, “sessiz havalimanı” yaklaşımının dünya genelindeki birçok uluslararası havalimanında uygulanan çağdaş yolcu deneyimi modelleri arasında yer aldığı belirtilerek, ISG’nin teknoloji odaklı ve kullanıcı deneyimini merkeze alan hizmet anlayışını geliştirmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

SAHA 2026’da geleceğin savaş teknolojileri masaya yatırıldı
SAHA 2026’da geleceğin savaş teknolojileri masaya yatırıldı
#Gündem / 06 Mayıs 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ile bir araya geldi
#Gündem / 06 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Teknolojinin kalbi SAHA 2026’da atacak
Teknolojinin kalbi SAHA 2026’da atacak
Spor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Ekonomi
Bosch’un Anneler Günü reklamı: Adam köpeği ısırırsa haber olur mu?
Bosch’un Anneler Günü reklamı: Adam köpeği ısırırsa haber olur mu?
Meteksan’dan SAHA 2026’da yerli sonar hamlesi: MİLSAS
Meteksan’dan SAHA 2026’da yerli sonar hamlesi: MİLSAS
TUSAŞ ile TEI’den ANKA ve AKSUNGUR için 100 motorluk stratejik anlaşma
TUSAŞ ile TEI’den ANKA ve AKSUNGUR için 100 motorluk stratejik anlaşma
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.