Sabiha Gökçen’de “sessiz havalimanı” dönemi başlıyor

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yolcu deneyimini iyileştirmeye yönelik dijital dönüşüm adımlarına bir yenisini daha ekliyor. Terminal içindeki anons yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen “sessiz havalimanı” uygulaması, 10 Mayıs itibarıyla hayata geçirilecek.

ISG’den yapılan açıklamada, Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi ile Airport Operations Committee (AOC) toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda terminal konforunu artırmaya yönelik düzenlemelerin sürdüğü belirtildi.

Anonslar yalnızca zorunlu durumlarda yapılacak

Yeni uygulama kapsamında terminal genelindeki anons sayısının önemli ölçüde azaltılacağı kaydedildi. Açıklamada, acil durumlar, güvenlik bilgilendirmeleri ve operasyonel zorunluluklar dışında anons yapılmayacağı bildirildi.

Yolcuların uçuş bilgilerini terminalde yer alan uçuş bilgi ekranları (FIDS), hava yolu şirketlerinin iletişim kanalları, İstanbul Sabiha Gökçen mobil uygulaması ve SAVVy Dijital Asistanı üzerinden takip edebileceği aktarıldı.

Artan yolcu trafiği ve yoğun operasyonel süreçler doğrultusunda yalnızca gerekli görülen anonsların yapılacağı belirtilirken, operasyonel açıdan zorunlu olmayan tekrar eden duyuruların minimum seviyeye indirileceği ifade edildi.

Dijital bilgilendirme sistemi güçlendirilecek

Açıklamada, uygulamanın yalnızca anons süreçlerine ilişkin bir düzenleme olmadığına dikkat çekilerek, terminal deneyimini bütüncül şekilde ele alan bir yaklaşımın parçası olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda yolcu bilgilendirmelerinde dijital ve görsel kanalların etkinliğinin artırılacağı kaydedildi. Terminal genelindeki uçuş ve kapı ekranlarının yanı sıra mobil uygulama üzerinden anlık bildirimlerle yolculara hızlı erişim sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Özellikle yoğun seyahat dönemlerinde uçuş süreçlerinin daha etkin yönetilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Yapay zeka destekli “SAVVy” sistemi devrede

Sabiha Gökçen Havalimanının üretken yapay zeka destekli dijital asistanı SAVVy’nin de uygulamanın önemli bileşenlerinden biri olduğu bildirildi.

Web sitesi, mobil uygulama ve WhatsApp entegrasyonu üzerinden hizmet veren SAVVy’nin; uçuş bilgileri, terminal hizmetleri, kapı bilgileri ve yönlendirmelere ilişkin sorulara anlık yanıt sunduğu aktarıldı.

Açıklamada, “sessiz havalimanı” yaklaşımının dünya genelindeki birçok uluslararası havalimanında uygulanan çağdaş yolcu deneyimi modelleri arasında yer aldığı belirtilerek, ISG’nin teknoloji odaklı ve kullanıcı deneyimini merkeze alan hizmet anlayışını geliştirmeyi sürdürdüğü kaydedildi.