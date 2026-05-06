Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş’in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gürlek, 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, annesi Aygül Kabaiş ve ailenin avukatlarını Bakanlıkta kabul etti.

“Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı devrede”

Görüşmede soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, dosyanın çözümü için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının sürece dahil edildiğini aktardı.

Dairede görev yapan ekiplerin ceza hukuku alanında uzman isimlerden oluştuğunu belirten Gürlek, soruşturmanın farklı açılardan değerlendirildiğini ifade etti.

Gürlek, yürütülen çalışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Dosyalara ayrı bir gözle bakıyoruz, özellikle savcımızla, aileler ve avukatla irtibatta kalıyoruz. Yeni bir delil varsa özel bir ekip kurulması gerekiyorsa, burası için de daraltılmış baz için bakalım. Bizim soruşturma yetkimiz yok ama teknik olarak orada soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz.”

Rojin Kabaiş’in telefonu yeniden incelenecek

Toplantıda aile ve avukatların taleplerini dinleyen Gürlek, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü kaydetti.

Ailenin gündeme getirdiği daraltılmış baz çalışmasının teknik imkanlar çerçevesinde değerlendirileceğini ifade eden Gürlek, daha önce İspanya’ya gönderilen Rojin Kabaiş’e ait telefonun Çin’de de inceleneceğini açıkladı.

“Cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım”

Soruşturmada tüm delillerin yeniden değerlendirileceğini belirten Gürlek, olayın aydınlatılması konusunda kararlılık mesajı verdi.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Rojin hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Olay tam belli değil. Cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım.”

Aileden teşekkür mesajı

Baba Nizamettin Kabaiş ise görüşmede Bakan Gürlek’e teşekkür ederek soruşturma sürecine ilişkin umutlu olduklarını dile getirdi.

Kabaiş, “Biz her zaman devletimize, adalete güveniyoruz. Çok umutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda Gürlek, aile ve avukatların dikkat çektiği tüm hususların ilgili birimler tarafından ayrıntılı şekilde inceleneceğini söyledi.

Toplantıya Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı ile Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Demirci de katıldı.