TUSAŞ ile TEI’den ANKA ve AKSUNGUR için 100 motorluk stratejik anlaşma

SAHA 2026’da imzalanan sözleşme kapsamında ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçlarında kullanılmak üzere 100 adet yerli TEI-PD170 motoru tedarik edilecek. Anlaşma, Türkiye’nin havacılıkta yerlilik hedeflerine yeni bir katkı sundu.

100 adet yerli motor tedariki

İmzalanan anlaşma çerçevesinde, TAI Anka ve TAI Aksungur platformlarında kullanılmak üzere 100 adet TEI-PD170 turbodizel motorunun teslim edilmesi planlanıyor.

Yerli motor TEI-PD170’un özellikleri

Türkiye’nin ilk milli turbodizel havacılık motoru olan TEI-PD170, düşük yakıt tüketimi, yüksek irtifa performansı, uzun ömür ve yüksek elektrik üretim kapasitesiyle öne çıkıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen motor, insansız hava araçlarının operasyonel kabiliyetini artıran kritik bir bileşen olarak değerlendiriliyor.

Envanter süreci ve önceki teslimatlar

Söz konusu motorlardan daha önce 40 adet teslim edilmişti. Ayrıca AKSUNGUR’un yerli motorla ilk kez Aralık 2025’te envantere girdiği bilgisi paylaşıldı. Yeni anlaşma ile birlikte üretim ve tedarik sürecinin daha geniş bir ölçeğe taşınması hedefleniyor.

Yerlilik ve bağımsızlık hedefi

Yeni sözleşmenin, Türkiye’nin savunma havacılığı alanında dışa bağımlılığı azaltma ve insansız hava aracı programlarında yerlilik oranını artırma hedeflerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.