KIZILELMA için tarihi imza: Milli savaş uçağı Endonezya yolunda

Türk savunma sanayiinin kritik projeleri arasında yer alan insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA için ilk ihracat anlaşması imzalandı. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda gerçekleşen imza töreni, Türkiye’nin insansız hava aracı teknolojilerindeki ihracat başarısına yeni bir halka ekledi.

SAHA 2026’da tarihi imza

İstanbul’da düzenlenen fuarda Baykar ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında yapılan anlaşma kapsamında 12 adet KIZILELMA’nın Endonezya’ya satışı konusunda mutabakata varıldı. Teslimatların 2028 yılından itibaren başlaması planlanıyor.

İmza töreninde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Endonezya adına Repuklikorp Grup Başkanı Norman Joesoef yer aldı. Anlaşmayla birlikte KIZILELMA ilk kez yurt dışına ihraç edilmiş oldu.

12 adet teslimat ve opsiyonel filo seçeneği

Anlaşma kapsamında sadece uçak satışı değil, kapsamlı bir teknik iş birliği de öne çıktı. Buna göre Endonezya’da uçakların bakım ve sürdürülebilirliği için bir bakım merkezi kurulacak.

Sözleşmede ayrıca opsiyonel olarak 4 filo uçağın daha yer aldığı ifade edildi. Böylece iş birliğinin genişletilme potansiyeli de anlaşmaya dahil edildi.

Haluk Bayraktar: “KIZILELMA için ilk ihracat anlaşması”

Törende konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, anlaşmanın tarihi niteliğine dikkat çekti. Bayraktar, “Bugün burada BAYKAR adına tarihi bir anlaşmaya imza atmış olduk. Bayraktar TB2 dünyada kendi kategorisinde en çok ihraç edilen insansız hava aracı sistemi. Dünya piyasasının yüzde 65’i Baykar tarafından karşılanıyor. 40 kadar ülkeye bu platformlar ihraç edildi.” dedi.

KIZILELMA’nın gelişim sürecine değinen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın ilklerinden olan Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı teknolojisi 2022 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. O zamandan bu yana çok yoğun şekilde uçuş faaliyetleri devam ediyordu. Hedefimiz bu sene içerisinde ülkemizin hizmetine sunmaktı. Bugün bu anlaşmanın tarihi önemi şu. KIZILELMA için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk. Bundan dolayı gururluyuz.”

Savunma iş birliği büyüyor: Endonezya’ya üçüncü Baykar ürünü

Haluk Bayraktar, Endonezya ile savunma sanayi iş birliğinin genişlediğini belirterek anlaşmanın kapsamını da aktardı.

Bayraktar, “Bu anlaşmada opsiyonel olarak 4 filo uçak da yer almakta. Sadece uçak tedariği değil yerel olarak da uçakların bakımına yönelik bakım merkezinin kurulması da bu anlaşmanın kapsamı içerisinde. Geçtiğimiz yıl Endonezya ile Akıncı ve TB2 kontratlarını imzalamıştım. Bu da 3’üncü tip ürün oluyor oraya gönderdiğimiz. Ben bu vesileyle anlaşmanın ülkelerimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Türk savunma sanayiinin ihracat ivmesinin arttığı bir dönemde gelen bu anlaşma, SAHA 2026’nın en dikkat çeken gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.