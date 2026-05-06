Meteksan’dan SAHA 2026’da yerli sonar hamlesi: MİLSAS

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi organizasyonlarından biri olan SAHA 2026, yerli ve milli teknolojilerin vitrine çıktığı platformlardan biri olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Milli Sentetik Açıklıklı Sonar (MİLSAS) fuarda sergilendi.

Su altı görüntülemede yüksek çözünürlük

Deniz tabanı ve su altı hedeflerinin detaylı şekilde görüntülenmesine imkan sağlayan MİLSAS, ileri seviye bir sentetik açıklıklı sonar sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, platform hareketi boyunca elde edilen sonar verilerini birleştirerek geleneksel sistemlere göre daha yüksek çözünürlük sunuyor.

Geniş görev alanı ve operasyonel kullanım

Yüksek frekanslı akustik sinyallerle çalışan MİLSAS; mayın tespiti, deniz tabanı haritalama, kritik altyapı denetimi, enerji arama faaliyetleri ve değişiklik tespiti gibi birçok görevde kullanılabiliyor. Sistem, operasyonel karar alma süreçlerine hız ve doğruluk kazandırıyor.

Yerli mühendislik ve uluslararası hedefler

NATO standartlarında geliştirilen sistemleriyle bilinen Meteksan Savunma, MİLSAS ile su altı teknolojilerinde yerli mühendislik kabiliyetini ileri bir seviyeye taşıyor. Şirket, aynı zamanda savunma sanayi ihracatını artırmayı ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

“Derinlikleri netleştiren teknoloji”

“Derinlikleri Netleştiren Teknoloji” yaklaşımıyla geliştirilen MİLSAS’ın hem askeri hem de sivil kullanım alanlarında yüksek doğrulukta veri sunması ve zorlu su altı koşullarında güvenilir performans sağlaması amaçlanıyor.