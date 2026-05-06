GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:49 Meteksan’dan SAHA 2026’da yerli sonar hamlesi: MİLSAS
16:42 TUSAŞ ile TEI’den ANKA ve AKSUNGUR için 100 motorluk stratejik anlaşma
16:17 Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile görüştü
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vakıf medeniyeti, adaletle yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun en somut tezahürüdür”
16:03 KIZILELMA için tarihi imza: Milli savaş uçağı Endonezya yolunda
16:01 Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, seçim yarışından çekilerek Aziz Yıldırım’ı destekledi
15:39 Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu: Züber olayının marka yönetimi analizi
15:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
AjansHaber Gündem Meteksan’dan SAHA 2026’da yerli sonar hamlesi: MİLSAS

Meteksan’dan SAHA 2026’da yerli sonar hamlesi: MİLSAS

SAHA 2026 kapsamında sergilenen MİLSAS, su altı ve deniz tabanını yüksek çözünürlükle görüntüleyebilen sentetik açıklıklı sonar sistemi olarak dikkat çekiyor.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Meteksan’dan SAHA 2026’da yerli sonar hamlesi: MİLSAS

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi organizasyonlarından biri olan SAHA 2026, yerli ve milli teknolojilerin vitrine çıktığı platformlardan biri olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Milli Sentetik Açıklıklı Sonar (MİLSAS) fuarda sergilendi.

Su altı görüntülemede yüksek çözünürlük

Deniz tabanı ve su altı hedeflerinin detaylı şekilde görüntülenmesine imkan sağlayan MİLSAS, ileri seviye bir sentetik açıklıklı sonar sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, platform hareketi boyunca elde edilen sonar verilerini birleştirerek geleneksel sistemlere göre daha yüksek çözünürlük sunuyor.

Geniş görev alanı ve operasyonel kullanım

Yüksek frekanslı akustik sinyallerle çalışan MİLSAS; mayın tespiti, deniz tabanı haritalama, kritik altyapı denetimi, enerji arama faaliyetleri ve değişiklik tespiti gibi birçok görevde kullanılabiliyor. Sistem, operasyonel karar alma süreçlerine hız ve doğruluk kazandırıyor.

Yerli mühendislik ve uluslararası hedefler

NATO standartlarında geliştirilen sistemleriyle bilinen Meteksan Savunma, MİLSAS ile su altı teknolojilerinde yerli mühendislik kabiliyetini ileri bir seviyeye taşıyor. Şirket, aynı zamanda savunma sanayi ihracatını artırmayı ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

“Derinlikleri netleştiren teknoloji”

“Derinlikleri Netleştiren Teknoloji” yaklaşımıyla geliştirilen MİLSAS’ın hem askeri hem de sivil kullanım alanlarında yüksek doğrulukta veri sunması ve zorlu su altı koşullarında güvenilir performans sağlaması amaçlanıyor.

TUSAŞ ile TEI’den ANKA ve AKSUNGUR için 100 motorluk stratejik anlaşma
TUSAŞ ile TEI’den ANKA ve AKSUNGUR için 100 motorluk stratejik anlaşma
#Gündem / 06 Mayıs 2026
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile görüştü
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile görüştü
#Gündem / 06 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Teknolojinin kalbi SAHA 2026’da atacak
Teknolojinin kalbi SAHA 2026’da atacak
Spor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vakıf medeniyeti, adaletle yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun en somut tezahürüdür”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vakıf medeniyeti, adaletle yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun en somut tezahürüdür”
KIZILELMA için tarihi imza: Milli savaş uçağı Endonezya yolunda
KIZILELMA için tarihi imza: Milli savaş uçağı Endonezya yolunda
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.