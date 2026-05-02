Teknolojinin kalbi SAHA 2026’da atacak

Türk savunma sanayisinin yeni nesil uzaktan atış kontrol çözümleri arasında yer alan Pro-Mavzer sistemi, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda görücüye çıkacak. Tek personelle kurulabilen ve uzaktan komuta edilebilen sistemin, operasyon sahasında personel güvenliğini artırması hedefleniyor.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenecek SAHA 2026 Fuarı, 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

“Tek bir piyade eri kolayca kurabiliyor”

Promec İş Geliştirme ve Dış Ticaret Müdürü Oğuz Ünlü, şirketin uzun yıllara dayanan mühendislik altyapısıyla savunma sanayisine yönelik çözümler geliştirdiğini belirtti.

Şirketin 2014 yılında kurulduğunu ifade eden Ünlü, mekanik tasarımla başlayan çalışmaların zamanla elektromekanik sistemler, yönlendirme sistemleri ve tripod çözümleriyle genişlediğini söyledi.

Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

“Promec 2014 yılında kurulmuş bir mühendislik firması. Biz mekanik tasarım faaliyetleriyle faaliyetlerimize başladık. Daha sonra elektromekanik sistemler, yönlendirme sistemleri, tripodlar ile savunma sanayisine destek verecek şekilde organize olduk diyebiliriz. Firmamızda 130 kişiye yakın personelimiz çalışıyor. Bunların yarıya yakını mühendis ve 50 kişilik AR-GE ekibimiz var. Biz hem ürün geliştiriyoruz hem de ürünlerimizi kendi üreterek müşterilerimize proje ortağı şeklinde sağlıyoruz.”

Pro-Mavzer’in sahadaki güvenlik ihtiyacından doğduğunu belirten Ünlü, sistemin modern muharebe ortamlarında operatör güvenliğini önceliklendirdiğini vurguladı.

Ünlü, sistemin temel yapısına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Pro-Mavzer uzaktan atış kontrol sistemi, tek bir piyade erinin kendi silahını kullanarak çok kolayca kurabileceği ve bunu kolayca uzaktan komuta edebileceği bir atış kontrol sistemi. Günümüz muharebe sahasında sadece yüksek atış kabiliyeti başarıyı getirmiyor. Bununla beraber hedef tespiti, teşhisi ve operatörün güvenliği de önem arz ediyor. Bunların beraber sağlanması operasyonel sahada başarıyı getiriyor.”

360 derece hareket kabiliyeti

Sistemin yalnızca bir silah platformu değil, entegre bir çözüm olarak geliştirildiğini belirten Ünlü, tüm bileşenlerin askeri standartlarda üretildiğini kaydetti.

Pro-Mavzer’in kamera sistemi sayesinde operatörün uzaktan gözetleme yapabildiğini ifade eden Ünlü, yönlendirme ünitesinin yatay eksende 360 derece, dikey eksende ise artı ve eksi 45 derece hareket kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Ünlü, sistemin teknik altyapısına ilişkin şunları kaydetti:

“Sistemin üzerinde bir kamera sistemi var. Operatör uzaktan komuta ederek gözetleme yapabiliyor. Aynı zamanda sistemin üzerinde bir yönlendirme birimi var. Bu birim yatay eksende 360 derece hareket edebiliyor, dikey eksende ise artı, eksi 45 derecelik bir hareket kapasitesine sahip. Tripod, elektro-optik sistem ve silah dahil tüm bileşenler askeri standartlarda üretildiği için her türlü hava ve arazi şartlarında kullanılabilecek yapıda.”

“Sistem bütünlüğü içinde sahaya çıkmaya hazır”

Yaklaşık iki yıllık geliştirme sürecinin ardından sistemin operasyonel olgunluk seviyesine ulaştığını belirten Ünlü, Pro-Mavzer’in artık sahada kullanılabilecek noktaya geldiğini ifade etti.

Ünlü, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu komple bir sistem olduğu için tripod, elektro-optik sistem ve silah gibi bütün alt sistemlerin birlikte uyumlu çalışması gerekiyor. Biz bu sene artık bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Sistemin alt bileşenleri ayrı ayrı sahada kanıtlanmış ürünler. Ancak sistem bütünlüğü içerisinde de artık sahada yer alacağını değerlendiriyoruz.”

Farklı piyade tüfekleriyle uyumlu tasarım

Pro-Mavzer’in farklı piyade tüfekleriyle entegre çalışabilecek şekilde geliştirildiğini aktaran Ünlü, sistemin esnek bir mimariye sahip olduğunu söyledi.

Ünlü, “Bizim buradaki tasarımımızın genel maksadı herhangi bir piyade tüfeğini buraya monte edebilmek. Kullanılacak silah türüne göre gerekli arayüz düzenlemelerini yapabilecek durumdayız.” ifadelerini kullandı.

Promec’in savunma sanayisindeki birçok projede aktif rol üstlendiğini belirten Ünlü, Pro-Mavzer’in de şirketin öne çıkan projelerinden biri olarak SAHA 2026’da sektör temsilcilerinin karşısına çıkacağını kaydetti.