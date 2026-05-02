17:27 Bakan Göktaş: “Aile ve nüfus 10 yılı milletimize verdiğimiz bir sözdür”
17:07 TBB toplantısında CHP’li isimlerin girişimi gerginliğe yol açtı
16:35 İstanbul Valiliğinden sokak hayvanları açıklaması: “Herhangi bir geri adım söz konusu değil”
14:54 Plan-S’ten uzayda yeni hamle
14:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
12:54 PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
12:26 Şakalaşırken attığı torpil 92 hektarı küle çevirdi
11:54 TRMOTOR’dan SAHA 2026’da güç gösterisi: Yerli motor teknolojileri vitrine çıkacak
Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliğinin yönetim seçimleri için yapılan toplantı, CHP’li isimlerin Ekrem İmamoğlu üzerinden gerçekleştirdiği girişim sonrası gerginliğe sahne oldu. Oturumda tansiyon yükselirken arbede çıktı, toplantıya ara verildi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) yeni yönetimini belirlemek amacıyla Ankara’da düzenlenen toplantı, gündemin dışına taşan siyasi tartışmalar nedeniyle gerilimli anlara sahne oldu. CHP’li bazı isimlerin, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu üzerinden yürüttüğü girişim, salonda tansiyonu yükseltti.

CHP’li isimlerden İmamoğlu üzerinden çıkış

Türkiye Belediyeler Birliği, Başkan, Meclis Başkanlık Divanı ve Encümen üyelerinin seçimi için Ankara’da bir otelde toplandı. Ancak toplantı, belediyecilik gündeminden uzaklaşarak siyasi gerilimlerin öne çıktığı bir sürece dönüştü.

Kürsüde mektup girişimi gerilimi artırdı

Divan’da söz alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, demokratik platformu hukuki süreçlere ilişkin bir tartışmaya çevirdi. Çavuşoğlu’nun, yolsuzluktan tutuklu bulunan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu belirtilen bir mektubu okumaya kalkışması salonda tepkiyle karşılandı.

Toplantının işleyişine saygı gösterilmesi gerektiğini savunan üyelerin itirazı üzerine gerilim daha da arttı.

Salonda arbede çıktı, toplantıya ara verildi

Mektup ısrarı ve kürsüdeki gerginlik sonrası salonda bulunan bazı kişilerin müdahalesiyle arbede yaşandı. Olayların büyümesi üzerine güvenlik riski oluştu ve Olağan Meclis Toplantısına ara verildi.

Güvenlik müdahalesi sonrası salon boşaltıldı

Emniyet ve yetkililerin müdahalesiyle salonda yeniden düzen sağlandı. Olayların yatıştırılmasının ardından toplantının daha sonra devam edeceği bildirildi.

İstanbul Valiliğinden sokak hayvanları açıklaması: “Herhangi bir geri adım söz konusu değil”
İstanbul Valiliğinden sokak hayvanları açıklaması: “Herhangi bir geri adım söz konusu değil”
#Gündem / 02 Mayıs 2026
Plan-S’ten uzayda yeni hamle
Plan-S’ten uzayda yeni hamle
#Gündem / 02 Mayıs 2026
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Dijital çağın görünmeyen döngüsü: Doomscrolling
Dijital çağın görünmeyen döngüsü: Doomscrolling
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Şakalaşırken attığı torpil 92 hektarı küle çevirdi
Şakalaşırken attığı torpil 92 hektarı küle çevirdi
TRMOTOR’dan SAHA 2026’da güç gösterisi: Yerli motor teknolojileri vitrine çıkacak
TRMOTOR’dan SAHA 2026’da güç gösterisi: Yerli motor teknolojileri vitrine çıkacak
