TBB toplantısında CHP’li isimlerin girişimi gerginliğe yol açtı

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) yeni yönetimini belirlemek amacıyla Ankara’da düzenlenen toplantı, gündemin dışına taşan siyasi tartışmalar nedeniyle gerilimli anlara sahne oldu. CHP’li bazı isimlerin, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu üzerinden yürüttüğü girişim, salonda tansiyonu yükseltti.

CHP’li isimlerden İmamoğlu üzerinden çıkış

Türkiye Belediyeler Birliği, Başkan, Meclis Başkanlık Divanı ve Encümen üyelerinin seçimi için Ankara’da bir otelde toplandı. Ancak toplantı, belediyecilik gündeminden uzaklaşarak siyasi gerilimlerin öne çıktığı bir sürece dönüştü.

Kürsüde mektup girişimi gerilimi artırdı

Divan’da söz alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, demokratik platformu hukuki süreçlere ilişkin bir tartışmaya çevirdi. Çavuşoğlu’nun, yolsuzluktan tutuklu bulunan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu belirtilen bir mektubu okumaya kalkışması salonda tepkiyle karşılandı.

Toplantının işleyişine saygı gösterilmesi gerektiğini savunan üyelerin itirazı üzerine gerilim daha da arttı.

Salonda arbede çıktı, toplantıya ara verildi

Mektup ısrarı ve kürsüdeki gerginlik sonrası salonda bulunan bazı kişilerin müdahalesiyle arbede yaşandı. Olayların büyümesi üzerine güvenlik riski oluştu ve Olağan Meclis Toplantısına ara verildi.

Güvenlik müdahalesi sonrası salon boşaltıldı

Emniyet ve yetkililerin müdahalesiyle salonda yeniden düzen sağlandı. Olayların yatıştırılmasının ardından toplantının daha sonra devam edeceği bildirildi.