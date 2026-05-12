Bakan Gürlek: “İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis şebekelerine operasyon düzenlendi”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet eden şüpheliler mercek altına alındı.

Yapay zeka destekli çalışma yürütüldü

Ekipler, yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 108 zanlı yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

5 binden fazla internet sitesine erişim engeli

Soruşturma kapsamında yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 5 bin internet sitesi ile bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 internet sitesi ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği tespit edilen 40 siteye erişim engeli getirildi.

Toplamda 5 bin 151 internet sitesinin erişime kapatıldığı bildirildi.

Gürlek’ten operasyona ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir.”

“Kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir”

Operasyon kapsamında 108 şüphelinin gözaltına alındığını ve binlerce internet sitesinin erişime kapatıldığını kaydeden Gürlek, şunları ifade etti:

“Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5 bin 151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır.”

Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.