İmamoğlu’nun yargılandığı “casusluk” davasında ilk duruşma tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçlamasıyla açılan davanın ilk oturumu tamamlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanıkların savunmaları alınırken iddianamede yer verilen veri sızıntısı ve analiz iddiaları da gündeme geldi.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, hakkında 20’şer yıla kadar hapis cezası istenen Ekrem İmamoğlu’nun savunması alındı. Duruşma sırasında mahkeme başkanı, iddianamede yer alan dijital veri analizlerine ilişkin iddiaları İmamoğlu’na sordu.

Mahkemeden veri analizi sorusu

Mahkeme başkanı, duruşmada İmamoğlu’na şu soruyu yöneltti:

“İddianamede, Hüseyin Gün’ün internet ortamına sızdırılmış verilerden analiz yaptırdığı, Necati Özkan aracılığıyla size bu verilerle ilgili tavsiyelerde bulunduğu iddia ediliyor. Böyle bir şey oldu mu, sizin bundan haberiniz var mıydı olduysa?”

“Hüseyin Gün ismini ilk defa burada duydum”

Soru üzerine savunma yapan İmamoğlu, Necati Özkan ile uzun yıllardır siyasi kampanya süreçlerinde birlikte çalıştıklarını belirterek suçlamaları reddetti.

İmamoğlu, beyanında şu ifadeleri kullandı:

“Necati Bey’le birlikte 4 seçim kazandık. Cumhurbaşkanlığı kampanyasında da beraber çalışıyorduk. Hiçbir sohbetimizde, çalışmamızda kendi sentezleyip bize aktarmış olduğu sunuşların dışında, işte ‘Şu şunun ifadesidir, şu şunun göstergesidir, şu bunun şeysidir.’ diye bir şey dinlemediğim gibi ben Hüseyin Gün ismini ilk defa burada hücrede yatarken, o ismin tutuklandığını ve bir itirafçılıkla benim hakkımda konuşturulduğunu duydum. Öyle bir diyaloğumuz olmadı.”

Duruşma yarına ertelendi

İmamoğlu’nun savunmasının ardından sanık avukatlarının beyanları alındı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Merdan Yanardağ ile Necati Özkan’ın savunmalarının alınması amacıyla duruşmayı yarına erteledi.