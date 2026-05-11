Türkiye, TIMSS verilerine göre Avrupa’da matematik ve fen eğitiminde ilk 5’te

Türkiye’nin 2002 öncesindeki eğitim göstergelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Tekin, mevcut tabloya ilişkin rakamsal karşılaştırmayı şu sözlerle aktardı:

Bakan Tekin, derslik kapasitesindeki dönüşümü örnek göstererek, “Rakama böyle baktığımızda ikiye katlanmış gibi gözüküyor ama şöyle bakarsak, o 350 bin dersliğin yaklaşık yarısının deprem ya da ekonomik ömrünü tamamlamak gibi gerekçelerle yıkılıp yeniden yapıldığını düşünürsek, 2002 öncesinden elimizde yaklaşık 150 bin civarında derslik var. Şimdi ben bunu söyleyince birileri rahatsız oluyor. Yani o günden kalma 150-160 bin dersliğimiz var ama bugün 750 bin dersliğimiz var.” ifadelerini kullandı.

OECD değerlendirmesi ve uluslararası sıçrama

Türkiye’nin uluslararası eğitim göstergelerindeki yükselişine dikkat çeken Tekin, Ekonomik İş birliği ve kalkında örgütü(OECD) Genel Sekreteri’nin değerlendirmesine de atıfta bulundu.

OECD Genel Sekreteri’nin Türkiye’ye ilişkin tespitini aktaran Tekin, “Son 10 yılda Türkiye’nin olağanüstü sıçrayışı” değerlendirmesini hatırlattı.

TIMSS verileri: Avrupa’da ilk 5

Uluslararası ölçme değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgi veren Tekin, Türkiye’nin önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

Bakan Tekin, TIMSS sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini şu ifadelerle paylaştı:

Milli Eğitim Bakanı Tekin, uluslararası başarıya işaret ederek, “Geçen yıl aralık ayında açıklanan TIMSS skorlarına göre, Türkiye, Avrupa’da matematik ve fen eğitiminde ilk 5 ülke arasında. Bu da bizim için çok önemli bir gösterge. İnşallah 8 Eylül tarihinde de 2025, yani geçtiğimiz yıl bugünlerde uyguladığımız, PISA skorları açıklanacak ve orada da OECD Genel Sekreteri’nin açıklaması doğrultusunda söylüyoruz ki çok iyi bir derece bekliyoruz.” dedi.

Eğitim yatırımları ve yapısal dönüşüm

Eğitimdeki dönüşüm sürecinde insan kaynağı ve fiziki altyapının birlikte güçlendirildiğini belirten Tekin, öğretmen ve yönetici kadrolarının sürece katkısına dikkati çekti.

Tekin ayrıca 81 ilde eğitim önceliğinin güçlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“50 yılda 50 kütüphane” projesi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, vakfın 50. yılı kapsamında yürütülen kütüphane projesine ilişkin bilgi verdi.

Deprem sürecinin projeyi yeniden şekillendirdiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Erdoğan, “Ülkemizin güzide okullarından, önemli okullarından bir tanesi. 420 metrekarelik kütüphaneyi yapmış olduk. En büyük kütüphane de burası, onun için açılışımızı burada yapıyoruz. Çocuklarımıza, okullarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Eğitim desteklerine ilişkin faaliyetleri aktaran Erdoğan, burs ve akademik destek programlarını şu sözlerle anlattı:

“Bugüne kadar belki milyonu aşkın öğrenciye üniversite, lise düzeyinde burs, konaklama imkanı sağlamış, binlerce, on binlerce akademisyene proje destekleri, yurt dışı eğitim destekleri sağlamış İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı inşallah bu kütüphaneyle birlikte buradan geçecek bütün öğrencilerin de hayatına dokunmuş olacak. Şunu özellikle eklemek isterim: Liseyi bitirdikten sonra üniversite hayatınız ve ondan sonrası için, özellikle akademik kariyer düşünen arkadaşlarımızın her zaman yanında olmak istiyoruz. Binlerce öğrenciye her yıl burs veriyoruz. Bunların içerisinde İlim Yayma Cemiyetimizle yaptığımız ortaokul ve lise düzeyindeki İstanbul’da 3000 yetim öğrenci arkadaşımızı burslandırıyoruz. Biz, İlim Yayma Vakfı olarak 4000 kadar lise, üniversite, yüksek lisans, doktora öğrencisini her yıl burslandırıyoruz. Burslarımızı takip edin, araştırma desteklerimizi, akademisyenliğe adım atarsanız muhakkak takip edin. Çok başarılı, parlak öğrencilerimiz yurt dışında belli eğitim imkanlarını kazanırlarsa onlara da yönelik kısmi desteklerimiz söz konusu. Bunları hatırlatmak istiyorum.”

İstanbul’da kitap ve eğitim altyapısı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte kitap erişimi ve eğitim altyapısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vali Gül, kitap sayısındaki artışı vurgulayarak, “Dolayısıyla kitaba erişimle ilgili hiçbir problemimiz hamdolsun kalmadı. Güncel kitapları temin etmeye devam edeceğiz.” bilgisini paylaştı.

Öğrenci projeleri ve kültürel etkinlikler

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan teknoloji projeleri sergilendi. Mehteran ve folklor gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte, öğrenci korosu müzik dinletisi sundu.

Bakan Tekin ve beraberindekiler, öğrencilerin geliştirdiği projeleri inceleyerek bilgi aldı ve açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi.

Törene Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, bazı hayırseverler, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.