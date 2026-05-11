Sağlık Bakanlığı: “Hantavirüs testleri negatif çıktı”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gemide bulunan son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye’ye getirildiği ve varışlarının ardından izolasyon ile yakın takip sürecinin derhal başlatıldığı belirtildi. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişiyle birlikte toplam 5 vatandaşın sağlık durumunun titizlikle izlendiği kaydedildi.

Numune sonuçlarına ilişkin yapılan değerlendirmede, tüm testlerin negatif çıktığı ifade edilerek, vatandaşların uzmanların önerdiği süre boyunca karantina altında tutulmaya devam edileceği aktarıldı. Sağlık ekiplerinin süreç boyunca klinik değerlendirmeleri düzenli olarak sürdürdüğü bildirildi.

Herhangi bir semptoma rastlanmadı

Bakanlık açıklamasında, yapılan izlemler sonucunda şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti ya da semptom tespit edilmediği vurgulandı. Sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından hassasiyetle ve çok yönlü şekilde takip edilmeye devam ettiği ifade edildi.