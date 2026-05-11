AjansHaber Gündem Sağlık Bakanlığı: “Hantavirüs testleri negatif çıktı”

Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye tahliye edilmesi ve sağlık durumlarına ilişkin yürütülen sürece dair güncel bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, hastalık şüphesiyle izole edilen vatandaşlardan alınan numunelerin sonucunun negatif olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gemide bulunan son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye’ye getirildiği ve varışlarının ardından izolasyon ile yakın takip sürecinin derhal başlatıldığı belirtildi. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişiyle birlikte toplam 5 vatandaşın sağlık durumunun titizlikle izlendiği kaydedildi.

Numune sonuçlarına ilişkin yapılan değerlendirmede, tüm testlerin negatif çıktığı ifade edilerek, vatandaşların uzmanların önerdiği süre boyunca karantina altında tutulmaya devam edileceği aktarıldı. Sağlık ekiplerinin süreç boyunca klinik değerlendirmeleri düzenli olarak sürdürdüğü bildirildi.

Herhangi bir semptoma rastlanmadı 

Bakanlık açıklamasında, yapılan izlemler sonucunda şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti ya da semptom tespit edilmediği vurgulandı. Sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından hassasiyetle ve çok yönlü şekilde takip edilmeye devam ettiği ifade edildi.

