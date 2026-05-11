AjansHaber Gündem Yusuf İslam: “Müzik endüstrisi sömürgeci mekanizmalar gibi işliyor”

World Decolonization Forum kapsamında düzenlenen “Music and Decolonization” oturumunda konuşan Yusuf İslam, müzik endüstrisinin küresel güç ilişkileri üzerinden şekillenen yapısına dikkat çekerek sanatın bağımsızlığının önemini vurguladı. İslam, sektördeki kontrol mekanizmalarını “sömürgeci düzen” ile benzeştirerek kişisel deneyimleri üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

World Decolonization Forum kapsamında gerçekleştirilen “Music and Decolonization” başlıklı oturumda söz alan Yusuf İslam, müzik sektörünün işleyişine ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Sanatçı, küresel müzik endüstrisinde karar alma mekanizmalarının belirleyici rolüne dikkat çekti.

Yusuf İslam, müzik dünyasındaki küresel sömürgeci yapıları ve sanatın bağımsızlık gerekliliğini vurguladı.

Bağımsızlık ve kişisel deneyim vurgusu

Sektörde yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yusuf İslam, müzik endüstrisinin kontrol yapısını şu ifadelerle anlattı:

“Müzik endüstrisinin kontrol mekanizmalarını sömürgeciler gibi düşünebilirsiniz. Kimin geçip kimin geçemeyeceğine onlar karar verir. Ben de bu sistemin bir parçası haline gelmiştim. Ardından tükenmişlik ve ilham kaybı geldi. İşte o an kararımı verdim: Başka güçler tarafından kontrol edilmeyeceğim. Bağımsız bir yol seçtim ve bu karar sesimi bana geri verdi.”

Oturum, sanatın üretim süreçlerinde bağımsızlık ve kültürel özerklik tartışmalarına sahne oldu.

