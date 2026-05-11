World Decolonization Forum 2026’da “Sebepsizliğin nedeni” oturumunda zihinsel dönüşüm vurgusu

Opera Salonu’nda yoğun katılımla düzenlenen oturumun moderatörlüğünü Sümeyye Sena Polat üstlenirken, konuşmacılar sömürgecilikle mücadelenin yalnızca siyasi ya da coğrafi sınırlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda zihinsel ve kurumsal dönüşümü zorunlu kıldığını vurguladı.

“Filistin meselesi küresel siyasetin merkezinde yeniden düşünülmeli”

Oturumda değerlendirmelerde bulunan Frantz Fanon Foundation Başkanı ve hukukçu Mireille Fanon Mendes-France, Filistin meselesinin yalnızca bölgesel bir kriz olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, bunun dekolonizasyon tartışmalarını doğrudan etkileyen küresel bir başlık haline geldiğini ifade etti.

Mendes-France, Filistin meselesinin egemenlik, yerinden edilme ve yapısal şiddet gibi başlıklarda yeni bir düşünme biçimini zorunlu kıldığını dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

“Filistin davası, dekolonizasyon tartışmalarını tarihsel bir mesele olmanın ötesine taşıyarak; egemenlik, kendi kaderini tayin etme, yerinden edilme ve yapısal şiddet gibi acil küresel meselelerin yeniden düşünülmesi için bir çağrıda bulunuyor.”

“Dekolonizasyon gerçek bir dünya görüşü değişimi üretmeli”

Leeds Üniversitesi Dekolonyal Düşünce ve Retorik Profesörü Salman Sayyid de konuşmasında, dekolonizasyon kavramının yalnızca akademik çevrelerde yaygınlaşmasının yeterli olmayacağını, esas meselenin düşünce sistemlerinin dönüşümü olduğunu kaydetti.

Sayyid, mevcut küresel düzenin hangi mekanizmalar üzerinden sömürgeci mantığı sürdürdüğünün açık şekilde tartışılması gerektiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

“Dekolonizasyon kavramı giderek zemin kazanıyor; ancak asıl soru, dünyayı anlamlandırmamızı sağlayan entelektüel çerçeveleri gerçekten dönüştürüp dönüştüremeyeceğimizdir. Eğer dekolonizasyon küresel bir diyaloğa dönüşecekse, hangi yapıların hala sömürgeci mantıkla işlediğini açıkça sorgulamalıyız.”

Akademik ve toplumsal dönüşüm çağrısı

Yoğun katılımla gerçekleşen oturumda konuşmacılar ve katılımcılar, sömürgeciliğin modern dünyadaki etkilerinin yalnızca siyasi alanla sınırlı olmadığı, akademik, kültürel ve toplumsal yapılarda da sürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

Forum kapsamında yapılan değerlendirmelerde, daha adil bir dünya düzeninin inşası için küresel güneyin sesinin daha görünür hale gelmesi gerektiği vurgulanırken, benzer uluslararası platformların dekolonizasyon tartışmalarını genişletmek açısından önemli bir işlev üstlendiği ifade edildi.