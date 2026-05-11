Bakan Bayraktar: “Türkiye enerji krizlerine karşı en dirençli ülkelerden biri haline geldi”

Enerjinin yalnızca ekonomik büyüme değil, aynı zamanda milli güvenlik ve bağımsızlığın da temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, küresel krizlerin enerji politikalarının önemini daha da artırdığını belirtti.

“Enerjide büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik”

Türkiye’nin enerji altyapısında kayda değer bir ilerleme sağlandığını ifade eden Bayraktar, kurulu güç ve yenilenebilir enerji oranlarına dikkat çekti.

Bakan, “Son 20 yılda çok büyük bir enerjide aslında dönüşümü hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada, kurulu gücümüz elektrikte 125 bin megavatı aşmış durumda ve bunun yüzde 63’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor.” dedi.

Enerji arz güvenliği ve doğal gaz vurgusu

Türkiye’nin enerji krizlerinden en az etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirten Bayraktar, doğal gazda arz güvenliğinin sağlandığını ifade etti:

“Gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler ve bu güçlü altyapı sayesindedir ki doğal gazda hamdolsun bir arz sorunu yaşamıyoruz, inşallah bundan sonra da yaşamayacağız.”

Artan enerji talebi ve yeni planlama süreci

Türkiye’nin sanayi, nüfus ve kentleşme ile birlikte artan enerji talebine dikkat çeken Bayraktar, uzun vadeli planlamaların önemini vurguladı:

“Türkiye olarak sanayisi büyüyen, nüfusu artan ve kentleşmesi süren bir ülkeyiz. Geçtiğimiz 23 yılda 3 kat artan elektrik talebimizin, önümüzdeki 30 yılda da en az 3 kat büyüyeceğini tahmin ediyoruz.”

Yeni enerji mimarisi ve hedefler

Enerji sisteminin daha sürdürülebilir ve güçlü hale getirileceğini ifade eden Bayraktar, dönüşüm sürecine ilişkin hedefleri sıraladı:

“Bu yıl Milli Enerji ve Maden Politikamızın 10. yılında, ülkemizin uzun dönemli enerji planlamasını güncelliyoruz. Daha dirençli, daha esnek ve daha sürdürülebilir bir enerji sistemi inşa etmek için kapsamlı bir dönüşüm sürecindeyiz.”

Doğal gaz ve yenilenebilir enerji dengesi

Yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılacağını ancak doğal gazın sistemde dengeleyici rolünün sürdüğünü belirten Bayraktar, enerji güvenliğine dikkat çekti:

Stratejik yatırım: Kırklareli santrali

Açılışı yapılan 852 megavatlık santralin bölgesel önemine değinen Bayraktar, tesisin Marmara Bölgesi için kritik bir yatırım olduğunu söyledi.

Santralin devreye alınmasıyla bölgedeki enerji arz güvenliğinin güçlendiği ifade edildi.

Doğal gaz altyapısı ve üretim kapasitesi

Türkiye’nin doğal gaz tedarik ve üretim kapasitesine ilişkin bilgiler de paylaşan Bayraktar, mevcut altyapının gücüne dikkat çekti:

“Bugün BOTAŞ, 6 kıta, 39 ülke ve 50’den fazla kaynaktan boru hatlarıyla veya sıvılaştırılmış şekilde doğal gaz tedarik ediyor.”

Ayrıca günlük üretim kapasitesine ilişkin olarak, “Yurt içinde ve yurt dışında günlük 22 milyon metreküp doğal gaz üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Arz sorunu yaşamıyoruz” mesajı

Türkiye’nin doğal gazda güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, enerji politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti:

Açılış töreninin ardından ENKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tara, Bakan Bayraktar’a plaket takdim etti. Program, santral sahasının gezilmesiyle sona erdi.