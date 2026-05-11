İçişleri Bakanı Çiftçi, Moğolistanlı mevkidaşı Amarsaikhan ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Sainbuyan Amarsaikhan ile bir araya gelerek iki ülke arasında güvenlik, göç ve afet yönetimi alanlarında iş birliğini değerlendirdi.

Türkiye ile Moğolistan arasında yürütülen Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 10. Dönem Toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşmede, iki ülke kurumları arasındaki mevcut iş birliği mekanizmaları ele alındı. Bakan Çiftçi, güvenlikten göçe, afet yönetiminden kurumsal koordinasyona kadar uzanan alanda daha önce imzalanan Güvenlik İş Birliği Anlaşması, Göç İdaresi Başkanlığı ile Moğolistan Göç Servisi arasındaki mutabakatlar ve afet yönetimi alanındaki protokollerin ikili ilişkilere önemli katkı sunduğunu ifade etti.

FETÖ vurgusu: “Tüm ülkeler için tehdit”

Görüşmede FETÖ konusuna da değinen Çiftçi, söz konusu yapının yalnızca Türkiye’nin anayasal düzenini hedef alan bir örgüt olmadığını, faaliyet gösterdiği ülkelerde de farklı yapılanmalar üzerinden çıkar temelli bir yapı kurmaya çalıştığını belirtti.

Moğolistan’ın FETÖ ile mücadelede Türkiye’ye verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, buna rağmen örgütün bazı dolaylı yapılar üzerinden faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığına dikkat çekti.

Eğitim iş birliği ve Maarif Vakfı gündemi

Bakan Çiftçi, yurt dışında şeffaf ve nitelikli eğitim faaliyetlerinin desteklenmesine önem verdiklerini vurgulayarak Türkiye Maarif Vakfının bu alandaki rolüne işaret etti.

Bu kapsamda Moğolistan’da vakfın tüzel kişilik kazanması, eğitim faaliyetlerine başlaması ve uygun görülmesi halinde mevcut bazı eğitim kurumlarının devri için yasal zeminin oluşturulmasına yönelik Mutabakat Zaptı imzalanması gerektiğini ifade etti.

