Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslar kapsamında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde of Belgium’yi İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. 14 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaret, iki ülke arasındaki temaslara dikkat çekti.
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.
Ziyaretin, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkiler ve karşılıklı iş birliği alanlarına yönelik değerlendirmeleri de kapsadığı belirtildi.