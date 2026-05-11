Dünya düzeninin geleceği İstanbul’da tartışılıyor: World Decolonization Forum başladı

“Decolonizing Knowledge Production and Circulation” (Bilgi Üretimi ve Dolaşımının Sömürgesizleştirilmesi) ana temasıyla düzenlenen forum, farklı kıtalardan akademisyenleri, gazetecileri, düşünürleri ve araştırmacıları İstanbul’da buluşturuyor. Organizasyonu Enstitü Sosyal tarafından yürütülen etkinlikte küresel bilgi sistemi, medya dili, kültürel temsil ve yeni uluslararası düzen arayışları tartışılıyor.

Forum kapsamında epistemik adalet, medya hegemonyası, algoritmik sömürgecilik, veri kolonizasyonu, yapay zeka, eğitim ve kültür alanındaki eşitsizlikler ile küresel güç ilişkileri üzerine çok sayıda panel düzenleniyor.

Farklı coğrafyalardan isimler aynı platformda buluşuyor

Forumun konuşmacı listesinde dünyanın farklı bölgelerinden dikkat çeken isimler yer alıyor.

Katılımcılar arasında siyaset bilimci ve akademisyen Walter Mignolo, düşünür Joseph Massad, akademisyen MireilleFanon, eski futbolcu ve aktivist Lilian Thuram, ekonomist Ann Pettifor, düşünür Salman Sayyid, araştırmacı George Katrougalos, yazar Siba Grovogui ve medya araştırmacısı Claudio Costa Pinheiro bulunuyor.

Forumda ayrıca Türkiye’den akademisyenler, gazeteciler ve düşünce kuruluşu temsilcileri de konuşmacı olarak yer alıyor.

Sergi ve film gösterimleri gerçekleştiriliyor

Forum yalnızca panel oturumlarıyla sınırlı kalmıyor. Etkinlik kapsamında sergiler ve film gösterimleri de düzenleniyor. Organizasyon komitesi, forumun akademik tartışmaların yanı sıra kültürel üretim alanlarında da alternatif bir etkileşim zemini oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor.

Forumun aynı zamanda 2030 yılına kadar sürdürülmesi planlanan üç aşamalı uluslararası “decolonization serisi”ninilk ayağını oluşturduğu ifade ediliyor.

Medya, akademi ve yapay zeka gündemde olacak

Forum kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda Batı merkezli bilgi üretim süreçleri, dijital platformların küresel etkisi, yapay zeka çağında kültürel temsil, medya dili ve uluslararası sistemdeki güç ilişkileri kapsamlı şekilde ele alınıyor.

Organizasyon komitesi, forumun yalnızca teorik tartışmalarla sınırlı kalmadığını, farklı ülkelerden katılımcılar arasında kalıcı akademik ve entelektüel iş birlikleri oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor.

Forum öncesinde yayımlanan analizlerde ise mevcut küresel sistemin savaşlar, göç hareketleri, ekonomik eşitsizlikler ve kültürel kutuplaşmalar karşısında yeni bir uzlaşı ihtiyacını ortaya çıkardığına dikkat çekiliyor.

World Decolonization Forum’un uzun vadede uluslararası ölçekte etkili bir düşünce ve tartışma platformuna dönüşmesi hedefleniyor.

11-12 Mayıs 2026 Forum program akışı

Forum programı: 1. Gün akışı

09:30 - 10:00 | Oturum 1: Açılış konuşmaları

Mekan: Opera Salonu

Konuşmacı: Esra Albayrak

10:00 - 11:00 | Oturum 2: Kurumsal temsilciler ve bakış açıları

Konu: Kurumlar neden sömürgecilikten kurtulma etrafında hizalanıyor?

Mekan: Opera Salonu

Moderatör: Selçuk Aydın

Konuşmacılar:

• İpek Coşkun Armağan (Sosyal Enstitü)

• Guo Changgang (Şangay Üniversitesi)

• Murteza Bedir (İSAM)

• Muhammed El-Marakeby (Universitas Islam International Endonezya)

• Syafiq Borhanuddin (Malezya İslami Anlayış Enstitüsü - IKIM)

• Son Moyo (Küresel Güney Enstitüsü)

• Karina Bidaseca (KLAKSO)

• Khairudin Aljunied (Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi)

• Salman Sayyid (İkbal Merkezi)

• Naci İnci (Boğaziçi Üniversitesi)

• Arafat M. Şokri (El Cezire Medya Ağı)

• Claudio Costa Pinheiro (SEPHIS)

11:00 - 11:30 | Keynote konuşması

Mekan: Opera Salonu

Konuşmacı: Mireille Fanon Mendès-France

11:30 - 12:00 | Ara

12:00 - 13:00 | Oturum 3: Genel oturum (I)

Konu: Bilgi üretimi sorunu: Dekolonizasyon metodolojileri

Mekan: Opera Salonu

Moderatör: Adrian Harewood

Konuşmacılar:

• 12:00-12:05 | Açılış

• 12:05-12:15 | Syed Farid Alatas

• 12:15-12:25 | Anne Norton

• 12:25-12:35 | Walter Mignolo

• 12:35-12:45 | Salman Sayyid

13:00 - 14:00 | Öğle yemeği

14:00 - 15:00 | Paralel Oturumlar

1. Dekolonyal ses (I)

Mekan: Opera salonu

• Ulises Ali Mejias: Verilerin sömürgeleştirilmesi (14:05-14:20)

• Kemal Sayar: Dekolonizasyon ve ruh (14:20-14:35)

• Sushrut Jadhav: Dekolonizasyon ve ruh (14:35-14:50)

2. Akademik makale sunumu (I)

Konu: Eğitim ve pedagojiyi sömürgeleştirme: Sömürgesınıfının ötesinde: Başka türlü öğretmek

Mekan: İkinci Balkon | Moderatör: Hasan Umut

Konuşmacılar: Laoise Koğuş, Emre Çalışkan, SümeyyeGüven, Esadullah Muhammed

3. Dekolonyal ses (II)

Mekan: Tiyatro Salonu

• Siba N'Zatioula Grovogui: Uluslararası hukuk: Geçmiş, şimdi ve gelecek(ler) (14:05-14:20)

• Vladimir Bobrovnikov: Şeriat adaletinin uzun bir dekolonizasyonunu yeniden düşünmek (14:20-14:35)

• Mahjoob Zweiri: Sömürge devletçiliğinin bir tezahürü olarak İran'a karşı ABD-İsrail askeri seferi (14:35-14:50)

4. Decolonial çevre

Konu: Mujaawarah, canlı topraklar ve bilgelik

Mekan: Kütüphane

Konuşmacılar: Münir Faşeh, Farah Ahmed

5. Akademik makale sunumu (II)

Konu: Epistemik bağımlılık ve ekonomi: Ekonominin sömürgeliği ve gelişimi yeniden düşünme

Mekan: İkinci Balkon | Moderatör: Adeel Malik

Konuşmacılar: Mustafa Metin Başbay, Elif Feyza Dinç, Murat Yaş, Nevzet Çelik

6. Akademik makale sunumu (III)

Konu: Dekolonyal ekoloji, koruma ve yerli bilgi: Yerli bilgi ve ekolojik adalet

Mekan: Sergi Salonu | Moderatör: Ertuğrul Ökten

Konuşmacılar: Muhammed Hasan Basri, Thais BecerraBelediye Başkanı, Zulfia Abawe, Aneela Yaseen, İskenderAbbasi

15:00 - 15:30 | Ara

15:30 - 16:30 | Oturum 4 / Paralel oturumlar

Genel oturum (II)

Konu: Yükseköğretimde bilgi üretimi ve dolaşımı

Mekan: Opera Salonu | Moderatör: Khairudin Aljunied

Konuşmacılar: Nadia Abu-Zahra, Halil Berktay, Yusuf Massad, Guo Changgang

Yuvarlak masa toplantısı (I)

Konu: Türkiye'de beşeri ve sosyal bilimlerde dekolonizasyon

Mekan: Çok Amaçlı Salon | Moderatör: Selçuk Aydın

Konuşmacılar: Ertuğrul Ökten, Şule Albayrak, Süleyman Seyfi Öğen, Faruk Yaşlıçimen, Enis Doko, Ümit Meriç, Ahmet Ayhan Çitil

16:30 - 17:00 | Ara

17:00 - 18:00 | Paralel oturumlar

1. Dekolonyal ses (III)

Mekan: Opera Salonu

• Münir Faşeh: Eğitimin dekolonizeleştirilmesi (17:05-17:20)

• Ahmet Ayhan Çitil: Müslümanlar için stratejik bir yol haritası (17:20-17:35)

• Cemil Aydın: Afro-Asya entelektüellerin epistemik ajansı (17:35-17:50)

2. Dekolonyal ses (IV)

Mekan: Tiyatro Salonu

• Satvinder Singh Juss: İsyancılar, Fanatikler ve Katil Çirkin Yasası (17:05-17:20)

• Yakoob Ahmed: Çok yakında (17:20-17:35)

• Merve Kavakcı: Hukukla ilgili konuşmada içgörüler (17:35-17:50)

3. Akademik makale sunumu (IV)

Konu: Dekolonyal Estetik, etki ve bedenlenmiş bilgi

Mekan: İlk Balkon | Moderatör: Son Moyo

Konuşmacılar: Jianping Mao, Zehra Zeynep Sadıkoğlu, Kawther Ramazan, Orhan Sezgin

4. Akademik makale sunumu (V)

Konu: Dekolonyal feminizmler ve epistemik dışlama

Mekan: İlk Balkon | Moderatör: Rim-Sarah Alouane

Konuşmacılar: Şenay Eray Sarıtaş, Bengisu Girenizli, ZakiaSeti, Haifaa Jawad

5. Akademik makale sunumu (VI)

Konu: İslam ve dekolonyal epistemolojiler

Mekan: Sergi Salonu | Moderatör: Muhammed El-Marakeby

Konuşmacılar: Selami Varlık, Ehsan Şahvahid, Hadiye Ünsal, Nur Uddin, Kadir Filiz

Forum programı: 2. Gün akışı

10:00 - 11:00 | Paralel oturumlar

1. Genel oturum (III)

Konu: Medyayı sömürgeleştirme: Hegemonik anlatıyı bozmak

Mekan: Opera Salonu | Moderatör: Efnan Han

Konuşmacılar:

• 10:00-10:05 | Açılış

• 10:05-10:17 | Son Moyo

• 10:17-10:30 | Adrian Harewood

• 10:30-10:42 | Rafael Vilasanjuan

• 10:42-10:54 | Afua Hirsch

2. Yuvarlak masa (II)

Konu: Yerleşimci sömürgeciliği ve bağımsızlığın yükselişi

Mekan: Çok Amaçlı Salon | Moderatör: İskender Abbasi

Konuşmacılar: Houria Bouteldja, Yusuf Massad, Jeremy Scahill, Sami El-Arian, Mireille Fanon Mendès-France, Francois Burgat, Cemil Aydın

11:00 - 11:30 | Ara

11:30 - 12:30 | Paralel oturumlar

1. Dekolonyal ses (V)

Mekan: Opera Salonu

• Claudio Costa Pinheiro: (11:35-11:50)

• Leon Moosavi: (11:50-12:05)

• Houria Bouteldja: (12:05-12:20)

2. Dekolonyal ses (VI)

Mekan: Tiyatro Salonu

• Khairudin Aljunied: (11:35-11:50)

• Fırat Oruç: (11:50-12:05)

• Mahmud Alhirthani: (12:05-12:20)

3. Akademik makale sunumu (VII)

Konu: Sömürge arşivleri ve tarih yazımı: Sömürge bilgi rejimleri ve geçmişin yazımı

Mekan: İlk Balkon | Moderatör: Alaeddin Tekin

Konuşmacılar: Ahmed Çağrı İnan, Minhazul Abedin, HilmanFikri Azman, Faruk Yaşlıçimen, Büşranur Üzal

4. Akademik makale sunumu (VIII)

Konu: Dekolonyal adalet, hukuk ve siyasi teori: Marjlardan adalet

Mekan: İkinci Balkon | Moderatör: Rim-Sarah Alouane

Konuşmacılar: İshan Fuzdar, Amir Ali, Ömer Faruk Çıngır, Anamika Twyman-Ghoshal

5. Akademik makale sunumu (IX)

Konu: Dekolonyal medya, dijital halklar ve algoritmikyönetişim

Mekan: Sergi Salonu | Moderatör: Wefwafwa İşi Allan

Konuşmacılar: Muhammed Veysel Bilici, Sara Tammone, Murat Yılmaz, Harun Serpil

12:30 - 14:00 | Öğle yemeği

14:00 - 15:00 | Paralel oturumlar

1. Dekolonyal ses (VII)

Mekan: Opera Salonu

• İbrahim Musa: (14:05-14:20)

• Fatoumata Hane: (14:20-14:35)

• Richard Werner: (14:35-14:50)

2. Dekolonyal ses (VIII)

Mekan: Tiyatro Salonu

• Şener Aktürk: (14:05-14:20)

• Muhammed Halife: (14:20-14:35)

• Sohaira Siddiqui: (14:35-14:50)

3. Akademik makale sunumu (X)

Konu: Dekolonyal metodolojiler ve araştırma etiği: Marjlardan metodolojik yenilikler

Mekan: İlk Balkon | Moderatör: Syed Farid Alatas

Konuşmacılar: Amal Miri, Bineta Gueye Thiam, Mahmud Hüseyin, Linda Harms-Smith, Seyed Javad Miri

4. Akademik makale sunumu (XI)

Konu: Akademide bilgi üretiminin sömürgeleştirilmesi: Akademik bilgi üretiminin yeniden çerçevelenmesi

Mekan: İkinci Balkon | Moderatör: Nadia Abu-Zahra

Konuşmacılar: Vanda Bajs, Deng Haoçen, Tayfun Akgün, Mustafa Onur Tetik

5. Yuvarlak masa (III)

Konu: Teknosömürgecilik: Bilgi, güç ve algoritmik hakimiyet

Mekan: Çok Amaçlı Salon | Moderatör: Kübra Akkoç

Konuşmacılar: Ulises Ali Mejias, Çetin Kaya Koç, Ann Pettifor, Siba N'Zatioula Grovogui, Afua Hirsch

15:00 - 15:30 | Ara

15:30 - 16:30 | Paralel oturumlar

1. Genel oturum (IV)

Konu: Epistemik bağımlılıktan ekonomik egemenliğe: Kalkınma modellerini yeniden düşünmek

Mekan: Opera Salonu | Moderatör: Sadık Ünay

Konuşmacılar: Ebrahim Patel, Ann Pettifor, Adeel Malik, Mehmet Asutay, Richard Werner

2. Genel oturum (V)

Konu: Uluslararası hukukun sömürgeleştirilmesi: Tarihler, hiyerarşiler ve gelecekler

Mekan: Tiyatro Salonu | Moderatör: Alfredo CrosatoNeumann

Konuşmacılar: Tullio Scovazzi, George Katrougalos, BerdalAral, Emre Öktem

3. Akademik makale sunumu (XII)

Konu: Küresel Güney'den dekolonyal perspektifler

Mekan: İlk Balkon | Moderatör: Bilal Kotil

Konuşmacılar: Ömer Çetin, Zana Vathi, Magna Mohapatra, Evgeniy Bakhrevski, Emina Hasanagic Durmiseviç

4. Akademik makale sunumu (XIII)

Konu: Sınır rejimi olarak üniversite: Sömürgelik, kriz ve epistemik adalet

Mekan: İkinci Balkon | Moderatör: Leon Moosavi

Konuşmacılar: Alfredo Lubang, Dounia Bourabain, Selam Al-Ostaz, Münübe Yılmaz

5. Akademik makale sunumu (XIV)

Konu: Eğitimin ve bilgi aktarımının sömürgeleştirilmesi

Mekan: Sergi Salonu | Moderatör: Lahmar Dostum

Konuşmacılar: Che McGarvey-Gill, Randa Abdel-Fattah, Gökay Kanmazalp, Turgay Oval, Syafiq Borhanuddin

16:30 - 17:00 | Ara

17:00 - 17:45 | Özel oturumlar

Dekolonyal ses - Özel oturum I

Konu: Spor ve dekolonizasyon

Mekan: Opera Salonu | Moderatör: Stephen Ortega

Konuşmacı: Lilian Thuram

Dekolonyal ses - Özel oturum II

Konu: Sinema ve dekolonizasyon

Mekan: Tiyatro Salonu | Moderatör: Faysal Soysal

Konuşmacı: Majid Majidi

17:45 - 18:00 | Ara

18:00 - 18:30 | Kapanış

Oturum: Kapanış açıklamaları

Mekan: Opera Salonu