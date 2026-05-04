AjansHaber Gündem Mayıs 2026 kira oranı belli oldu: Yüzde 32,43 tavan zam uygulanacak

TÜİK’in nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte Mayıs 2026’da kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanacak tavan artış oranı yüzde 32,43 olarak hesaplandı.

Yayınlama Tarihi:
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyon verileri, Mayıs 2026 döneminde geçerli olacak kira artış oranını da netleştirdi. Buna göre, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek yasal tavan zam oranı yüzde 32,43 oldu.

TÜFE verileri belirleyici oldu

TÜİK verilerine göre nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak kaydedildi. Kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 32,43 olarak hesaplandı.

%25 sınırlamasının ardından yeni dönem

Temmuz 2024 itibarıyla sona eren yüzde 25’lik sabit kira artış sınırının ardından, kira zamlarında yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması uygulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda belirlenen oran, yasal üst sınır olarak kabul ediliyor.

Yasal çerçeve nasıl işliyor?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca kira artış oranları, bir önceki kira yılındaki 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirleniyor. Bu oran hem konut hem de iş yerleri için uygulanabilecek azami artış sınırını oluşturuyor. Ev sahipleri bu oranın altında artış yapabiliyor ancak üzerinde bir zam talebi yasal olarak geçersiz sayılıyor.

Örnek hesaplama

Mevcut kira bedeli 30.000 TL olan bir konut için Mayıs 2026 döneminde uygulanacak artış hesabı şu şekilde yapılıyor:

• Mevcut kira: 30.000 TL

• Artış oranı: %32,43

• Artış tutarı: 9.729 TL

• Yeni kira bedeli: 39.729 TL

Mayıs ayı itibarıyla sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve mülk sahipleri, kira artışlarında bu oranı esas alacak.

