İstanbul’da sahipsiz hayvanların yüzde 46’sı toplandı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Vali Gül, sürecin hem yasal zorunluluk hem de kamu güvenliği açısından devam ettiğini vurguladı.

“Yüzde 46’sı toplandı”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, sahipsiz hayvanların kontrol altına alındığına dair şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da sahipsiz hayvanların yüzde 46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır.”

“Yasal süreç işletiliyor”

Uygulamalarda mevzuata aykırı hareket edenlere yönelik işlem yapıldığını belirten Gül, sorumluluğun belediyelerde olduğunu ifade etti:

“Kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir.”

“Kamu güvenliği öncelik”

Vali Gül, sokak güvenliğine dikkat çekerek sahipsiz hayvanlarla ilgili uygulamaların kararlılıkla süreceğini belirtti:

“Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir. Kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir.”