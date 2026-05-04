İran’dan ABD’ye Hürmüz uyarısı: “Müdahale ateşkes ihlali sayılır”

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda denizcilik düzenlemesine yönelik girişimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Azizi, bölgedeki herhangi bir Amerikan müdahalesinin “ateşkesin ihlali” anlamına geleceğini söyledi.

“Hürmüz Boğazı sosyal medya paylaşımlarıyla yönetilemez”

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Azizi, Washington yönetiminin bölgedeki adımlarını eleştirdi. İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı’nda uygulanacak yeni denizcilik düzenlemelerine yönelik olası ABD müdahalesine tepki göstererek, bunun doğrudan ateşkes sürecini zedeleyeceğini ifade etti.

Azizi, “Hürmüz Boğazı ve Fars (Basra) Körfezi, (ABD Başkanı Donald) Trump’ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez.” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili ayrıca bölgede yürütülen söylem savaşlarına da değinerek, “karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına” kimsenin inanmayacağını aktardı.

ABD “Özgürlük Projesi”ni devreye alıyor

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla “Özgürlük Projesi” adlı yeni uygulamaya destek vereceğini açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan bilgilendirmede, bugün itibarıyla başlayacak süreçte yaklaşık 15 bin askeri personelin görev yapacağı belirtildi.

Trump: “Tarafsız gemilere geçiş desteği sağlayacağız”

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan ve Orta Doğu’daki krizle bağlantısı bulunmayan ülkelere ait gemilere destek verileceğini duyurdu.

Trump, “İran, Orta Doğu ve ABD’nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik.” ifadesini kullandı.

Hangi ülkelerin kapsama dahil olduğunu açıklamayan Trump, söz konusu devletleri “Orta Doğu’da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler.” şeklinde tanımladı. Trump ayrıca operasyonun ağırlıklı olarak insani amaç taşıdığını kaydetti.