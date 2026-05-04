AjansHaber Gündem İran’dan ABD’ye Hürmüz uyarısı: “Müdahale ateşkes ihlali sayılır”

Tahran, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda başlatacağını duyurduğu yeni deniz güvenliği uygulamasına sert tepki gösterdi. İran yönetimi, Washington’un bölgedeki askeri ve lojistik hamlelerinin mevcut ateşkes ortamını riske atacağını savundu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda denizcilik düzenlemesine yönelik girişimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Azizi, bölgedeki herhangi bir Amerikan müdahalesinin “ateşkesin ihlali” anlamına geleceğini söyledi.

“Hürmüz Boğazı sosyal medya paylaşımlarıyla yönetilemez”

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Azizi, Washington yönetiminin bölgedeki adımlarını eleştirdi. İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı’nda uygulanacak yeni denizcilik düzenlemelerine yönelik olası ABD müdahalesine tepki göstererek, bunun doğrudan ateşkes sürecini zedeleyeceğini ifade etti.

Azizi, “Hürmüz Boğazı ve Fars (Basra) Körfezi, (ABD Başkanı Donald) Trump’ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez.” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili ayrıca bölgede yürütülen söylem savaşlarına da değinerek, “karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına” kimsenin inanmayacağını aktardı.

ABD “Özgürlük Projesi”ni devreye alıyor

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla “Özgürlük Projesi” adlı yeni uygulamaya destek vereceğini açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan bilgilendirmede, bugün itibarıyla başlayacak süreçte yaklaşık 15 bin askeri personelin görev yapacağı belirtildi.

Trump: “Tarafsız gemilere geçiş desteği sağlayacağız”

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan ve Orta Doğu’daki krizle bağlantısı bulunmayan ülkelere ait gemilere destek verileceğini duyurdu.

Trump, “İran, Orta Doğu ve ABD’nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik.” ifadesini kullandı.

Hangi ülkelerin kapsama dahil olduğunu açıklamayan Trump, söz konusu devletleri “Orta Doğu’da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler.” şeklinde tanımladı. Trump ayrıca operasyonun ağırlıklı olarak insani amaç taşıdığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatipzade: "Savaş çıkarsa çok sert karşılık vereceğiz"
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu
PUHU İHA'lar fuarda sahneye çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genç nüfus adımı: "2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak"
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Teknolojinin kalbi SAHA 2026'da atacak
