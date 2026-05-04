AjansHaber Gündem Enflasyon nisanda yüzde 32,37 seviyesinde

TÜİK verilerine göre TÜFE nisan ayında aylık yüzde 4,18 artarken yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak kaydedildi. En yüksek artış konut grubunda görüldü.

Yayınlama Tarihi:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlar, fiyat artışlarının özellikle barınma ve temel ihtiyaç kalemlerinde etkisini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Aylık ve yıllık enflasyon

TÜFE, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 32,37 seviyesine yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 32,43 olarak hesaplandı.

Konut harcamaları zirvede

Ana harcama grupları incelendiğinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 46,60 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 35,06 ile ulaştırma, yüzde 34,55 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Aylık artışta konut öne çıktı

Aylık değişimlerde de en yüksek artış yüzde 7,99 ile konut grubunda görüldü. Ulaştırma harcamaları yüzde 4,29, gıda ve alkolsüz içecekler ise yüzde 3,70 arttı.

Enflasyona en büyük katkı gıdadan

Nisan ayındaki aylık enflasyona en fazla katkı 0,95 puanla gıda grubundan geldi. Konut grubunun katkısı 0,90 puan, ulaştırma grubunun katkısı ise 0,73 puan olarak açıklandı.

