GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
20:25 Zuhal Böcek rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
20:09 Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı
18:32 ASELSAN, SAHA 2026’da yeni ürünlerini tanıtacak
18:07 Beylikdüzü’nde 10 metrelik ağaç otomobilin üzerine devrildi
14:52 Bakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü
13:18 CHP, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı ihraç etti
13:03 Adalet Bakanı Gürlek: “Yeni bir anayasa zorunluluktur”
11:57 Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti
AjansHaber Gündem Zuhal Böcek rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı

Zuhal Böcek rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Zuhal Böcek rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı

Soruşturma sürecinde daha önce de adı geçen Zuhal Böcek hakkında verilen tutuklama kararıyla birlikte dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yürütülen işlemlerin ardından Zuhal Böcek’in tutuklanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Muhittin Böcek, Temmuz 2025’te “rüşvet” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Zuhal Böcek ise 1 Ağustos 2025’te “mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanmış, 19 Aralık 2025’te tahliye edilmişti.

30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında Zuhal Böcek hakkında yeniden gözaltı kararı verilmişti.


 

#Antalya Büyükşehir Beleidyesi
#Muhittin Böcek
#Zuhal Böcek
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında yargılama süreci başladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında yargılama süreci başladı
#Gündem / 16 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Teknolojinin kalbi SAHA 2026’da atacak
Teknolojinin kalbi SAHA 2026’da atacak
Yaşam
Dijital çağın görünmeyen döngüsü: Doomscrolling
Dijital çağın görünmeyen döngüsü: Doomscrolling
Spor
Aslan Samsun’da darmadağın: Samsunspor 4-1 Galatasaray
Aslan Samsun’da darmadağın: Samsunspor 4-1 Galatasaray
Beylikdüzü’nde 10 metrelik ağaç otomobilin üzerine devrildi
Beylikdüzü’nde 10 metrelik ağaç otomobilin üzerine devrildi
Bakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü
Bakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.