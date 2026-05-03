Zuhal Böcek rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı

Soruşturma sürecinde daha önce de adı geçen Zuhal Böcek hakkında verilen tutuklama kararıyla birlikte dosyada yeni bir gelişme yaşandı.
Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yürütülen işlemlerin ardından Zuhal Böcek’in tutuklanmasına karar verildi.
Ne olmuştu?
Muhittin Böcek, Temmuz 2025’te “rüşvet” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.
Zuhal Böcek ise 1 Ağustos 2025’te “mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanmış, 19 Aralık 2025’te tahliye edilmişti.
30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında Zuhal Böcek hakkında yeniden gözaltı kararı verilmişti.