GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
20:25 Zuhal Böcek rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
20:09 Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı
18:32 ASELSAN, SAHA 2026’da yeni ürünlerini tanıtacak
18:07 Beylikdüzü’nde 10 metrelik ağaç otomobilin üzerine devrildi
14:52 Bakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü
13:18 CHP, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı ihraç etti
13:03 Adalet Bakanı Gürlek: “Yeni bir anayasa zorunluluktur”
11:57 Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti
AjansHaber Savunma ASELSAN, SAHA 2026’da yeni ürünlerini tanıtacak

ASELSAN, SAHA 2026’da yeni ürünlerini tanıtacak

ASELSAN, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonunu sergileyecek.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
ASELSAN, SAHA 2026’da yeni ürünlerini tanıtacak

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen ve 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda ASELSAN, geniş ürün yelpazesiyle yer alacak.

Şirket, başta ÇELİK KUBBE bileşenleri olmak üzere farklı alanlarda geliştirdiği milli çözümleri uluslararası katılımcılara sunacak. Fuar kapsamında deniz, kara, hava ve uzay alanlarında geliştirilen sistemlerin tanıtımı yapılacak.

ASELSAN’ın sergileyeceği ürünler arasında ALP Alçak İrtifa Radarı, GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemi, KORKUT Hava Savunma Sistemi, EJDERHA Anti İHA Sistemi, GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi ve PUHU Elektronik Harp Sistemi bulunuyor.

Yapay zeka destekli yeni sistemler

Şirketin yapay zeka destekli AR-GE süreçleriyle geliştirdiği yeni çözümler de fuarda yer alacak.

Fuarda ayrıca ASELSAN’ın tedarikçileriyle birlikte yürüttüğü millileştirme çalışmaları kapsamında başarılı firmalara ödül verilecek. En fazla millileştirme yapan, ihracat gerçekleştiren ve katma değer üreten firmalar ödüllendirilecek.

ASELSAN’ın fuar kapsamında uluslararası işbirliği anlaşmaları imzalaması ve mevcut ortaklıklarını geliştirmesi de planlanıyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, fuarın şirketin küresel büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, yeni ürün lansmanları ve iş birlikleriyle ihracatın artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.


 

#Aselsan
#Saha 2026
#savunma sanayii
ASELSAN’dan 125,1 milyon dolarlık dev ihracat paketi
ASELSAN’dan 125,1 milyon dolarlık dev ihracat paketi
#Gündem / 30 Nisan 2026
KAAN’a güç katacak 6 namlulu 20 mm silah sistemi SAHA 2026’da sergilenecek
KAAN’a güç katacak 6 namlulu 20 mm silah sistemi SAHA 2026’da sergilenecek
#Gündem / 29 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Yaşam
Dijital çağın görünmeyen döngüsü: Doomscrolling
Dijital çağın görünmeyen döngüsü: Doomscrolling
Gündem
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
TCG Amasra, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na katılacak
TCG Amasra, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na katılacak
HAVELSAN’ın milli yazılımı KOVAN Azerbaycan’da devreye alındı
HAVELSAN’ın milli yazılımı KOVAN Azerbaycan’da devreye alındı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.