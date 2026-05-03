ASELSAN, SAHA 2026’da yeni ürünlerini tanıtacak

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen ve 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda ASELSAN, geniş ürün yelpazesiyle yer alacak.

Şirket, başta ÇELİK KUBBE bileşenleri olmak üzere farklı alanlarda geliştirdiği milli çözümleri uluslararası katılımcılara sunacak. Fuar kapsamında deniz, kara, hava ve uzay alanlarında geliştirilen sistemlerin tanıtımı yapılacak.

ASELSAN’ın sergileyeceği ürünler arasında ALP Alçak İrtifa Radarı, GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemi, KORKUT Hava Savunma Sistemi, EJDERHA Anti İHA Sistemi, GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi ve PUHU Elektronik Harp Sistemi bulunuyor.

Yapay zeka destekli yeni sistemler

Şirketin yapay zeka destekli AR-GE süreçleriyle geliştirdiği yeni çözümler de fuarda yer alacak.

Fuarda ayrıca ASELSAN’ın tedarikçileriyle birlikte yürüttüğü millileştirme çalışmaları kapsamında başarılı firmalara ödül verilecek. En fazla millileştirme yapan, ihracat gerçekleştiren ve katma değer üreten firmalar ödüllendirilecek.

ASELSAN’ın fuar kapsamında uluslararası işbirliği anlaşmaları imzalaması ve mevcut ortaklıklarını geliştirmesi de planlanıyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, fuarın şirketin küresel büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, yeni ürün lansmanları ve iş birlikleriyle ihracatın artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.



