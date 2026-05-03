Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan’da gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ağaoğlu’nun özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 18 gündür tedavi gördüğü ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Ağaoğlu’nun cenazesi, öğle vakti Abdülhamid Han Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Almina Ağaoğlu’nun da hayatını kaybetmesiyle birlikte saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Olay neydi?

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrenciler ile öğretmenlerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulunda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulunda devam etmesi kararlaştırılmıştı.



