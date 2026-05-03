14:52 Bakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü
13:18 CHP, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı ihraç etti
13:03 Adalet Bakanı Gürlek: “Yeni bir anayasa zorunluluktur”
11:57 Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti
10:05 TBMM’de yeni hafta: Aidat düzenlemesi, deprem destekleri ve teşvik paketi gündemde
23:07 Aslan Samsun’da darmadağın: Samsunspor 4-1 Galatasaray
23:05 Talisca şov yaptı, sarı-lacivertliler güldü: Fenerbahçe 3-1 Rams Başakşehir
22:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Terörsüz Türkiye vizyonu bölgenin potansiyelini yeniden ayağa kaldırıyor”
AjansHaber Gündem Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da gerçekleştirilen okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10 oldu.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan’da gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ağaoğlu’nun özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 18 gündür tedavi gördüğü ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Ağaoğlu’nun cenazesi, öğle vakti Abdülhamid Han Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Almina Ağaoğlu’nun da hayatını kaybetmesiyle birlikte saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Olay neydi?

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrenciler ile öğretmenlerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulunda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulunda devam etmesi kararlaştırılmıştı.


 

MEB: Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
