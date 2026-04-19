MEB: Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 Nisan’da meydana gelen olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

