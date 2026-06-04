04 Haziran 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:15 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek Anıtkabir’i ziyaret etti
17:47 Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük sivil toplantısı"
16:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Nijer ile ilişkilerimizi her alanda ilerletme iradesine sahibiz”
13:55 Çevre, teknoloji ve sanat aynı çatı altında: Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı’nda başladı
AjansHaber Gündem Çevre, teknoloji ve sanat aynı çatı altında: Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı’nda başladı

Çevre, teknoloji ve sanat aynı çatı altında: Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı’nda başladı

Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan geniş içeriğiyle Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Çevre, teknoloji ve sanat aynı çatı altında: Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı’nda başladı

Yoğun katılımla başlayan festivalde, farkındalık etkinliklerinin yanı sıra çocuklar ve gençlere yönelik birçok atölye, oyun ve interaktif eğitim programı düzenleniyor.

Geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı yarışmalar ve uygulamalı etkinlikler, katılımcılara sürdürülebilir yaşam konusunda deneyim imkanı sunuyor.

Festival kapsamında kum sanatı ustası Veysel Çelikdemir, ışık, müzik ve kumun uyumunu sahneye taşıdığı gösterisiyle izleyicilerden ilgi gördü.

Geri dönüşüm ve çevre temizliği temaları eğlenceli karakterlerle sahneye taşınırken, çocuklar da etkinlik alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan enstrümanlarla sahne alan "Fungistanbul" da ailelere ve çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Festival alanında çocuklar için fidan dikim etkinliği de gerçekleştirildi.

Bugün ise Recycled Orchestra of Cateura, geri dönüştürülmüş atık malzemelerden üretilen enstrümanlarıyla festival sahnesinde performans sergileyecek. Festivalde ayrıca Rafet El Roman ve Mazhar Alanson da sahne alacak.

Festival 7 Haziran'a kadar sürecek

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen festival, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirildi.

"Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenen festival, 7 Haziran’a kadar Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festival alanında çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden uygulamalar yer alıyor.

Festivalde yenilenebilir enerji teknolojileri, yapay zeka destekli sistemler, geri dönüşüm atölyeleri, sürdürülebilir ulaşım çözümleri, döngüsel ekonomi uygulamaları ve atık yönetimi sistemleri öne çıkıyor.

Katılımcılar, karbon ve su ayak izi ölçüm alanlarında kendi çevresel etkilerini görme imkanı bulurken, sanal gerçeklik deneyim alanlarında ekosistemlerdeki değişimleri ve iklim krizinin etkilerini interaktif şekilde gözlemleyebiliyor.

Sıfır Atık Müze alanında üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan içerikler ziyaretçilerle buluşturulurken, sanatın dönüştürücü gücüyle hazırlanan sergiler kaynakların sınırlılığına dikkati çekiyor.

Festival, yalnızca çevre temalı bir etkinlik olmanın ötesinde; kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi için toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Sıfır Atık Festivali
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açıyor
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açıyor
#Gündem / 03 Haziran 2026
Yavuz Sondaj Gemisi’nden “Sıfır Atık Festivali”ne davet
Yavuz Sondaj Gemisi’nden “Sıfır Atık Festivali”ne davet
#Gündem / 31 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
Gündem
Kabine Beştepe’de toplandı: Gündemde Orta Doğu, ekonomi ve güvenlik başlıkları
Kabine Beştepe’de toplandı: Gündemde Orta Doğu, ekonomi ve güvenlik başlıkları
Ekonomi
Azerbaycan gazında yeni dönem: Türkiye’ye 15 yıllık dev tedarik anlaşması
Azerbaycan gazında yeni dönem: Türkiye’ye 15 yıllık dev tedarik anlaşması
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.