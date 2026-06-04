Çevre, teknoloji ve sanat aynı çatı altında: Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı’nda başladı

Yoğun katılımla başlayan festivalde, farkındalık etkinliklerinin yanı sıra çocuklar ve gençlere yönelik birçok atölye, oyun ve interaktif eğitim programı düzenleniyor.

Geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı yarışmalar ve uygulamalı etkinlikler, katılımcılara sürdürülebilir yaşam konusunda deneyim imkanı sunuyor.

Festival kapsamında kum sanatı ustası Veysel Çelikdemir, ışık, müzik ve kumun uyumunu sahneye taşıdığı gösterisiyle izleyicilerden ilgi gördü.

Geri dönüşüm ve çevre temizliği temaları eğlenceli karakterlerle sahneye taşınırken, çocuklar da etkinlik alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan enstrümanlarla sahne alan "Fungistanbul" da ailelere ve çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Festival alanında çocuklar için fidan dikim etkinliği de gerçekleştirildi.

Bugün ise Recycled Orchestra of Cateura, geri dönüştürülmüş atık malzemelerden üretilen enstrümanlarıyla festival sahnesinde performans sergileyecek. Festivalde ayrıca Rafet El Roman ve Mazhar Alanson da sahne alacak.

Festival 7 Haziran'a kadar sürecek

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen festival, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirildi.

"Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenen festival, 7 Haziran’a kadar Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festival alanında çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden uygulamalar yer alıyor.

Festivalde yenilenebilir enerji teknolojileri, yapay zeka destekli sistemler, geri dönüşüm atölyeleri, sürdürülebilir ulaşım çözümleri, döngüsel ekonomi uygulamaları ve atık yönetimi sistemleri öne çıkıyor.

Katılımcılar, karbon ve su ayak izi ölçüm alanlarında kendi çevresel etkilerini görme imkanı bulurken, sanal gerçeklik deneyim alanlarında ekosistemlerdeki değişimleri ve iklim krizinin etkilerini interaktif şekilde gözlemleyebiliyor.

Sıfır Atık Müze alanında üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan içerikler ziyaretçilerle buluşturulurken, sanatın dönüştürücü gücüyle hazırlanan sergiler kaynakların sınırlılığına dikkati çekiyor.

Festival, yalnızca çevre temalı bir etkinlik olmanın ötesinde; kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi için toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.