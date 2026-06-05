Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor

Yoğun katılımın olduğu festivalin ikinci gününde farkındalık odaklı etkinlikler öne çıkıyor. Çocuklar ve gençler için hazırlanan programlarda geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler düzenleniyor. Çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitimlerle katılımcılarda sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çocuklara özel sahnelenen "Çöp Atlas" tiyatro gösterisinde sıfır atık anlayışı eğlenceli bir hikaye üzerinden anlatıldı. Gösteriyi izleyen minik katılımcılar, keyifli vakit geçirirken doğayı koruma bilincini eğlenceli bir deneyimle pekiştirdi.

Festival kapsamında Palet Türk Müziği Topluluğu ve Fungistanbul konserleri, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen enstrümanlarla dinleyicilerle buluşacak.

Gün boyu farklı etkinliklerle devam edecek festivalde "Sertaç Abi ile Söyleşi" ve "Recycled Orchestra of Cateura Konseri" düzenlenecek. Sinan Akçıl ve Emre Aydın da festival sahnesinde konser verecek.

Festival alanında yer alan "Sıfır Atık Mutfağı" ise gıda israfına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Teorik bilgiyi uygulamayla buluşturan mutfak, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik eğitim ve deneyim alanı olarak hizmet verecek.

Festival 7 Haziran’a kadar sürecek

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirildi.

Atatürk Havalimanı’nda 7 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak festival, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla kültür, sanat, bilim ve çevre odaklı etkinlikleri aynı çatı altında topluyor.

Festival alanında çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik uygulamalar bulunuyor. Yenilenebilir enerji teknolojileri, yapay zeka destekli sistemler, geri dönüşüm atölyeleri ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri festivalin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Döngüsel ekonomi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, karbon ve su ayak izi ölçüm alanları sayesinde ziyaretçiler kendi çevresel etkilerini görme ve değerlendirme imkanı buluyor.

Sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel deneyim alanlarında ise ekosistemlerdeki değişim ve iklim krizinin etkileri katılımcılara interaktif şekilde aktarılıyor.

Sıfır Atık Müze alanında, üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulatan sunumlar yer alıyor. Sanatın dönüştürücü etkisiyle hazırlanan sergiler ise kaynakların sınırlılığına dikkat çekerek ziyaretçileri daha sürdürülebilir bir yaşam anlayışına davet ediyor.

Festival, yalnızca çevre temalı bir buluşma olmanın ötesinde, kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi hedefiyle toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.