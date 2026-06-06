Sıfır Atık Festivali üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının iş birliğiyle düzenlenen festivalde farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Festivalde çocuklar ve gençlere yönelik geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak ve sanat eseri yapımı, çevre temalı oyunlar, yarışmalar, kağıt dönüşümü etkinlikleri ve interaktif eğitim programları yer alıyor.

Ziyaretçiler geri dönüşüm atölyelerine katıldı

Festival alanını torunuyla gezen Meral Kanpolat, çiçek ekimi, ahşap boyama, ebru yapımı ve geri dönüşüm malzemelerinden anahtarlık tasarımı gibi etkinliklere katılarak verimli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının etkinlik alanında kardeşleriyle eğitim atölyesine katılan Eymen Hüseyin Deveci, festivalde birçok etkinliğe katıldıklarını ve geri dönüşümle ilgili yeni bilgiler edindiklerini belirterek, "Festival alanında bir sürü etkinliğe katıldık ve hepsi çok eğlenceliydi. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Buradaki bütün etkinlikler ücretsiz ve istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Aynı zamanda yarışmalara da katıldık. Geri dönüşümle alakalı etkinliklere de katılarak yeni şeyler öğrendik." dedi.

Ailesiyle festivale gelen Beren Tangüner de alanı çok beğendiğini, kardeşiyle birlikte şişe boyama etkinliğine katıldığını dile getirdi.

"Sıfır Mutfak" alanında atıkların değerlendirilmesi anlatıldı

Festivalde çöpe atılabilecek ürünlerin nasıl yeniden değerlendirilebileceğini gördüklerini söyleyen Derya Özdemircioğlu, yemek atıklarıyla ilgili etkinliğe katıldıklarını aktardı.

Özdemircioğlu, sebze ve yemek atıklarının farklı şekillerde kullanılabildiğini öğrendiklerini belirterek, "Sebze kabuklarıyla sebze suyu yapılabileceğini, çorbalara eklenebileceğini, patates kabuklarıyla yemeklerin üzerine süs yapılabileceğini öğrendik. Cam kırıklarıyla boyama yapılıp mozaik şeklinde eserlere çevrilebileceğini gördük." diye konuştu.

Arkadaşıyla birlikte festivalin üçüncü gününde de alana geldiklerini belirten Alev Özkan, etkinlik çeşitliliğinin yoğun olduğunu vurgulayarak, "Festivaldeki detaylar çok güzel. Dün sosyal dönüşüm alanında ahşap ve cam boyama, bez çanta baskısı gibi etkinliklere katıldık. Çok fazla etkinlik var ve yetişemiyoruz. 'Sıfır Mutfak' alanında bizim atık olarak gördüğümüz, bazı insanların ise direkt çöp olarak gördüğü bütün malzemeleri yemekte kullanabileceğimizi gördük." dedi.

Özkan, festivalde sebze kabuklarından kahve telvesine kadar birçok atığın değerlendirilebildiğini gördüklerini, sıfır atık anlayışını desteklediğini ve festivalin çocuklarda farkındalık oluşturmak için önemli bir alan olduğunu kaydetti.

Çocuklar çevre bilincini etkinliklerle öğrendi

Yusuf Gökay Küçük ve kardeşi Yiğit Göker Küçük de çevre bilincine yönelik etkinliklerin hem eğlendirici hem de öğretici olduğunu söyledi.