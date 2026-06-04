MEB, son 3 yıllık eğitim çalışmalarını bültenle kamuoyuna sundu

Bakanlık, çalışmalarını “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda 12. Kalkınma Planı (2024-2028), Orta Vadeli Program (2025-2027), Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı (2026) ve MEB Stratejik Planı (2024-2028) hedefleri çerçevesinde sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Tekin: “Dinamik bir gelecek inşa etmektir”

Bültenin takdim yazısını kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın temel önceliğinin çağın gereksinimlerini doğru analiz etmek olduğunu belirterek, gelecek odaklı ve sosyokültürel farkındalığı yüksek nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Tekin, eğitim felsefesini şu sözlerle anlattı:

“Bu bağlamda eğitim felsefemiz, geçmişin durağan bir tekrarı ya da bugünün geçici akımlarına sıkışmış bir bakış açısından ziyade köklü medeniyet mirasımızın tarihi ve kültürel birikimini kendine şiar edinmiş dinamik bir gelecek inşa etmektir.”

“Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”

Eğitim alanındaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

“Tüm insanlığa evrensel ölçekte katma değer sunacak öğrencilerimizin, entelektüel yetkinliğe ve etik değerlere sahip iyi insanlar olarak yetişmeleri adına çalışmalarımızı aralıksız bir gayret ve sorumlulukla sürdürmekteyiz. Gücünü tarihsel müktesebatımızdan, millî hafızamızdan, bilimsel metodolojiden ve insani değerlerden alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için en güçlü stratejik dayanaklarımızdandır. Bakanlığımızın misyonu, nitelikli eğitim kadromuzla uluslararası standartlardaki programlar çerçevesinde, tüm farklılıkları dikkate alarak bireylerin zihinsel, bedensel, sosyal ve Türkçe dil gelişimini destekleyen, ülkemizin ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılayan, becerileri ölçen yeni bir eğitim sistemi ile milli, manevi ve kültürel değerlerine bağlı, sağlıklı nesiller yetiştirmektir.”

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vurgusu

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğrenci merkezli yapısına dikkat çeken Bakan Tekin, modelin teorik bilgiyi pratik beceriye dönüştüren ve bireysel farklılıkları gözeten esnek bir yol haritası sunduğunu belirtti.

Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihsel süreçte medeniyetler arası etkileşimde üstlendiğimiz kurucu rol, bugün de eğitim politikalarımızın küresel vizyonunu şekillendirmektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli teorik bilgiyi pratik beceriye dönüştüren, öğrenci merkezli, bireysel farklılıkları gözeten esnek bir yol haritası sunmaktadır. Yenilenen ve sadeleştirilen müfredat mimarimiz bir yandan yapay zekâ ve dijitalleşme çağının gerektirdiği günümüz yetkinliklerini sisteme entegre ederken diğer yandan kültürel kodlarımızın ve insani değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında köprü işlevi görmektedir.”

Bakan Tekin, “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda eğitim başta olmak üzere birçok alanda yürütülen faaliyetlerin tamamının bültende yer almasının mümkün olmadığını belirterek, seçili çalışmalarla üç yıllık sürece ışık tutulduğunu ifade etti.

Fırsat eşitliği ve öğretmen odaklı çalışmalar öne çıktı

“Türkiye Yüzyılı”, “Eğitimin Yüzyılı” ve “Köklerden Geleceğe Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ekseninde hazırlanan bültende çağın gerektirdiği becerilerle donatılmış yeni nesiller yetiştirilmesine yönelik çalışmalar ön plana çıkarıldı.

Bültende, Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Milli Eğitim Akademisi çalışmaları, velilerin eğitime katılımını artırmaya yönelik uygulamalar ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren adımlara yer verildi. Ayrıca sahadaki uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla kurumsallaştırılan “Öğretmenler Odası Buluşmaları” da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Deprem bölgesine yapılan yatırımlar da yer aldı

Bültende, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ilde eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen yatırımlara geniş yer verildi.

Ayrıca “Yeşil Vatan”, “Mavi Vatan”, “Gök Vatan”, “Maarifin Kalbinde Ramazan”, “Maarifin Kalbinde Çocuk”, “Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik”, “Haberimiz Olsun” ve “Öğrenciler Öğretiyor” başlıkları altında yürütülen projeler de bültende kamuoyuyla paylaşıldı.