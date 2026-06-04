Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani’yi resmi törenle karşıladı

Tchiani’nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tchiani’yi Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı.

Liderlerin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları bando tarafından icra edildi. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler yer alırken, 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Tchiani, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. Daha sonra iki lider, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Erdoğan ve Tchiani, Türk ve Nijer bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.

Resmi karşılama töreninin ardından liderler ikili görüşmeye geçti. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tchiani, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Tchiani onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani onuruna resmi akşam yemeği vermesi bekleniyor.

Törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı ve devlet protokolünden üst düzey isimler de hazır bulundu.