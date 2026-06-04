Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından düzenlenen anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerinin kapsamlı biçimde ele alındığını ve çok yönlü iş birliği alanlarında önemli adımlar atıldığını söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin Afrika politikası çerçevesinde Nijer ile ilişkilerin stratejik düzeyde ilerletildiğini vurguladı.

Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin tarihi köklerine dikkati çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda güçlenerek sürdüğünü ifade etti.

“Nijer, bizim için dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor”

Türkiye ile Nijer arasındaki köklü tarihi bağlara ve karşılıklı dostluk ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Sayın Tchiani ve heyetini Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizin ve konuk heyetin iş çevrelerimizle yapacakları temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nijer, bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika’daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400’lü yıllara uzanan ilişkilerimiz, bugün Sayın Tchiani’nin de katkılarıyla her geçen gün gelişiyor. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer’in, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kadim dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer’in kalkınma mücadelesini destekliyoruz."

Savunma sanayi ve ekonomik iş birliği gündemdeydi

İki ülke arasındaki görüşmelerde savunma sanayi başta olmak üzere geniş bir yelpazede iş birliği imkanlarının detaylı şekilde değerlendirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Nijer ile ekonomik ve stratejik ilişkileri güçlendirme iradesini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bugünkü görüşmelerimizde, ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle savunma, özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Nijer’deki yatırım fırsatlarını görüştük. Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi’nin tesisinde mutabık kaldık. Biraz önce şahit olduğumuz üzere, çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirdik.”

Eğitim ve kalkınma projelerine vurgu

Türkiye’nin Nijer’de yürüttüğü insani, eğitim ve kalkınma odaklı projelerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin toplumsal boyutunun güçlendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer’le münasebetlerimizin insani boyutuna da çok kıymetli katkılarda bulunuyor.Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projelerini gerçekleştiren TİKA, sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer’in idari ve sivil altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Çok önem verdiğimiz eğitim alanındaki iş birliğimizin seyrinden memnunuz. Türkiye Maarif Vakfımız, başkent Niamey’de 12 okulda toplam 1700’ü aşkın öğrenciye eğitim veriyor. 300’ü Türkiye Burslarıyla olmak üzere 500’e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yükseköğretim alıyor. Türkiye mezunları, gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor. Az önce Yükseköğretim Kurulumuz ile muadil Nijerli kuruluş arasında iş birliğine dönük mutabakat metni imzalandı. İnşallah tüm bu alanlarda nitelikli iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

“Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde geliştiriyoruz”

Afrika ülkeleriyle ilişkilerin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi, kültürel ve insani boyutlarıyla da ele alındığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Afrika açılımı politikasına değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Değerli basın mensupları, her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli iş birlikleri olarak görüyoruz.”

Terörle mücadelede iş birliği mesajı

Sahel bölgesindeki güvenlik sorunları ve terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Nijer ile güvenlik alanındaki iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Kıtanın, bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tihani’nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızda yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken aziz kardeşim Tihani’yeülkemizi ziyaretleri dolayısıyla tekrar teşekkür ediyor, buradan dost ve kardeş Nijer halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanına bırakıyorum.”

“Türkiye her zaman yanımızda oldu”

Misafirperverlik için teşekkür ederek sözlerine başlayan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani, Türkiye ile ilişkilerin geçmişine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:



“Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. 8 Ocak 2013 tarihinde resmi bir heyet ziyareti gerçekleştirildi. Birkaç anlaşma imzalandı. Bu ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağladı.”

Türkiye’nin Nijer’e yönelik yaklaşımına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarına değinen Cumhurbaşkanı Tchiani, iki ülke arasındaki dayanışmanın sürekli güçlendiğini belirterek şunları kaydetti:

“Erdoğan, Nijer Cumhuriyeti’ne her zaman ayrı bir önem vermiştir. Erdoğan hep yanımızda oldu. Terörle mücadele edebilmemiz için bizi hep destekledi. Bize verdiğiniz destek için size çok teşekkür ediyorum.”

İki ülke arasındaki iş birliğinin yalnızca savunma alanıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Tchiani, eğitim ve kalkınma projelerine de dikkat çekerek şöyle devam etti:

“İş birliğimiz savunma alanıyla sınırlı değil. Maarif Vakfı aracılığıyla eğitimi desteklediniz. Nijer dostluk tesisi oluşturuldu.”

Türkiye’nin Nijer’deki uzun vadeli katkılarına işaret eden Tchiani, 2013 yılındaki ziyaretin iki ülke ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim için 8 Ocak 2013 tarihli ziyaret bizim için tarihi bir dönemin başlangıcı oldu. Türkiye’nin bize destek verdiğini görüyoruz. Sürekli bizim yanımızda.”