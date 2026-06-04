Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük sivil toplantısı"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Atatürk Havalimanı'nda bugün kapılarını ziyaretçilere açan "Sıfır Atık Festivali"ndeki stantları ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen festival devam ediyor.

Festival alanını ziyaret eden Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, yetkililerden bilgi aldı.

Festival alanındaki stantları da gezen Ağırbaş, değerlendirmesinde, İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle ilan edilen "İstanbul Sıfır Atık Haftası" kapsamında kent genelinde geniş katılımlı bir program yürütüldüğüne dikkat çekerek, 39 ilçede 1500’ün üzerinde etkinliğin hayata geçirildiğini söyledi.

Festivalde hedef 1 milyondan fazla ziyaretçi

Sıfır Atık Festivali’nin ilk gününde yoğun ilgi gördüğünü belirten Ağırbaş, ,"100 binden fazla misafir ağırladık. 4 gün boyunca 1 milyondan fazla vatandaşımızın ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu bağlamda Sıfır Atık Festivali'nde 7'den 77'ye yönelik farklı farklı etkinlikler var. Ücretsiz ikramlarımız, hediyelerimiz var. Akşamları konserlerimiz var. Özellikle yaz aylarının başladığı bugünlerde vatandaşlarımıza aileleriyle beraber gelebilecekleri güvenli alanlar oluşturmak istedik. Buralarda aileleriyle beraber sosyalleşebilecekleri alanlar planladık." diye konuştu.

"16 milyon İstanbulluyla çok iyi bir sinerji yakaladık"

Festival kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik içeriklerin hazırlandığını aktaran Ağırbaş, kadınlar için atıksız mutfak atölyeleri düzenlendiğini, söyleşiler yapıldığını, gençler için yarışmalar ve çeşitli programların hayata geçirildiğini ifade etti.

Sıfır Atık Forumu'nun uluslararası katılım boyutuna da dikkati çeken Ağırbaş, festivalin yalnızca yerel değil, küresel ölçekte de güçlü bir buluşmaya dönüştüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"İkinci gün programımızda Sıfır Atık Forumu'na 183 ülke katılıyor. Dünyanın en büyük sivil toplantısı olma özelliğini taşıyor. 120'den fazla bakan, 20'den fazla eski devlet başkanı, başbakan, 7 binden fazla misafirin geldiği Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük sivil toplantısı. Bu bağlamda Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali'yle 1 milyondan fazla insanımızı, 183 ülkeden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Biz, gıda israfıyla alakalı da çalışıyoruz. Bu bağlamda Taksim Meydanı'nda bir sergi kurduk. Orada da gıda israfını azaltıcı mesajlar veriyoruz. Vatandaşlarımızı Taksim Meydanı'ndaki sergimize de bekliyoruz. 16 milyon İstanbulluyla çok iyi bir sinerji yakaladık. 86 milyon vatandaşımızla da güzel çalışmalara imza atıyoruz. Daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya için aralıksız olarak çalışmalarımız vatandaşlarımızla kol kola, omuz omuza devam ediyor."

Festivalde öne çıkarılan ana mesajın enerji verimliliği olduğunu belirten Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının ekonomik katkısına da işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de enerji verimliliğini yüzde 10-15 artırabilirsek Türkiye ekonomisine 10-15 milyar dolarlık katkı olur. Biz, bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda gıda israfı, enerji verimliliği farklı farklı alanlarda çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.