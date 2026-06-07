Bakan Bayraktar: "Enerji verimliliği küresel iklim gündeminin merkezine yerleşmeli"

Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında gerçekleştirilen "Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı"nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son yıllarda yaşanan küresel krizlerin enerji arz güvenliğini doğrudan etkilediğini söyledi.

Pandemi sonrası süreç, tedarik zinciri sorunları, bölgesel çatışmalar ve enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmaların enerji politikalarında verimlilik odaklı yaklaşımları daha da önemli hale getirdiğini ifade eden Bayraktar, sıfır atık anlayışıyla enerji verimliliğinin aynı hedefe hizmet ettiğini dile getirdi.

Enerji tasarrufu ekonomik kazanıma dönüşüyor

Enerji verimliliğinin en temiz ve en düşük maliyetli enerji kaynağı olduğunu belirten Bayraktar, tasarruf edilen her birim enerjinin üretim, ithalat ve maliyet yükünü azalttığını söyledi.

Türkiye’nin enerji verimliliği stratejisi kapsamında tüm sektörleri kapsayan geniş ölçekli bir dönüşüm programı yürüttüğünü kaydeden Bayraktar, 2030 yılına kadar enerji tüketiminde yüzde 16 azaltım sağlamayı ve 100 milyon ton emisyonun önüne geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

2024 ve 2025 yıllarında gerçekleştirilen yatırımların şimdiden önemli sonuçlar verdiğini belirten Bayraktar, enerji tasarrufu ve karbon emisyonu azaltımında kayda değer ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Ülkeler arası iş birliğini artırma çağrısı

COP31 sürecine işaret eden Bayraktar, enerji verimliliğinin küresel iklim müzakerelerinde daha görünür hale gelmesi gerektiğini belirterek, bunun yalnızca çevresel değil aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir gereklilik olduğunu söyledi.

Dönüşümün ölçeğinin uluslararası ortaklıkları zorunlu kıldığını vurgulayan Bayraktar, bilgi paylaşımı, teknoloji geliştirme ve finansman alanlarında ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

“Türkiye iş birliğine hazır”

Türkiye’nin enerji verimliliği alanında sahip olduğu tecrübe ve kurumsal kapasiteyi paylaşmaya hazır olduğunu belirten Bayraktar, politika geliştirme, dijitalleşme, ölçme-doğrulama sistemleri ve sürdürülebilir finansman modelleri gibi alanlarda uluslararası ortak çalışmaların güçlendirilmesini desteklediklerini ifade etti.

Bayraktar, geri dönüştürülen her ürünün, önlenen her ton atığın ve tasarruf edilen her kilovatsaat enerjinin daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunduğunu belirterek, forumun yeni ortaklıklara ve somut iş birliklerine zemin hazırlayacağına inandığını söyledi.