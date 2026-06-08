Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği protokolü yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vakfın Kandilli'deki binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sıfır atık bilincinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve sosyal hizmet alanlarında kalıcı hale getirilmesi amacıyla Sıfır Atık Vakfıyla iş birliğini güçlendirdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin güçlü bir sosyal devlet geleneğine sahip olduğunu belirten Bakan Göktaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetinin temelinde her daim insan vardır. Bu doğrultuda aileyi, toplumu ve çevreyi aynı sorumluluk bilinciyle gözeten bir anlayışıyla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz ekseninde milletimizin refahını kalıcı hale getiren projeleri hayata geçiriyoruz."

Bakan Göktaş, israfın önlenmesi, kaynakların etkin kullanılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesinin doğanın korunmasının yanı sıra aile ekonomisine, toplumsal esenliğe ve nesiller arası bağın güçlenmesine de katkı sunduğunu belirtti.

Bakanlığın sıfır atık vizyonunu sosyal hizmet alanlarına taşıdığını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bugün, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen dünyanın en büyük çevre seferberliği, 'Sıfır Atık Hareketi' bu sorumluluğun en güçlü ifadesidir. Biz de Bakanlık olarak bu vizyonu kendi hizmet alanlarımızda somut çalışmalarla destekliyoruz. Sosyal yardım uygulamalarımızla, ​​​​​​​sıfır atık bilincini yaygınlaştırıyoruz." diye konuştu.

Bakanlık kuruluşlarında sıfır atık çalışmaları

Bakanlık bünyesindeki tüm kuruluşların “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” aldığını belirten Göktaş, 580 Aile Destek Merkezi (ADEM) ile 89 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) projesinde bu kapsamda çalışmalar yürütüldüğünü, söz konusu merkezlerde geri dönüşüm, yeniden kullanım ve ileri dönüşüm uygulamalarının günlük yaşamın parçası haline getirildiğini belirtti.

Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlara sıfır atık, geri dönüşüm ve karbon ayak izi farkındalığı eğitimleri verildiğini bildiren Göktaş, Vefa Programı kapsamında hizmet götürülen 132 bin 880 hanede de “sıfır atık” yaklaşımının günlük yaşama dahil edilmesine katkı sunduklarını vurguladı.

Göktaş, Türk Hava Yollarıyla yürütülen “Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi” kapsamında atık malzemelerin huzurevleri ve engelsiz yaşam merkezlerinde yeniden değerlendirildiğini, projenin Ankara ve İstanbul’un ardından farklı illerde de yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Kadınların çevre ve iklim politikalarındaki rolünün güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu yaklaşımımızın en somut göstergelerinden biri, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızdır. Eylem planında önemli bir boyutu ise 'çevre ve iklim değişikliğini' ilk kez müstakil bir politika alanı olarak ele aldık. Ayrıca, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulumuz bünyesinde 'İklim Değişikliği, Çevre ve Kadınların Rolü Alt Komitesi'ni oluşturduk. Bu doğrultuda kadınların bu alanda karar alma süreçlerine, üretim modellerine ve yerel uygulamalara daha güçlü katılımını destekliyoruz. İl Eylem Planlarıyla çevre ve iklim okuryazarlığını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yine TÜBİTAK işbirliğiyle, temiz teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimci kadınları güçlendiriyoruz. 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam' projesiyle kadınların sıfır atık bilincini hanelerden yerel yaşama taşıyan öncü aktörler haline getirmelerini amaçlıyoruz."

81 ilde "Kadın Sıfır Atık Elçisi" belirlenecek

Bakan Göktaş, imzalanan protokol kapsamında 81 ilde birer "Kadın Sıfır Atık Elçisi" belirleyeceklerini aktararak, "Böylece kadınlara yönelik eğitimlerle, yerelde farkındalığı artıracağız. İklim uyum çalışmalarını daha güçlü bir zemine yerleştireceğiz. Kadın kooperatiflerimizle atık malzemelerin ekonomik değere dönüşmesini destekleyeceğiz." bilgisini paylaştı.

Çalışmanın kadınlara ulaşacak geniş ölçekli bir uygulama alanı oluşturacağını belirten Göktaş, "Proje kapsamında yaklaşık 1 milyon kadına ulaşacağız. Bunun yanı sıra kadınların iklim kaynaklı risklerden nasıl etkilendiğini analiz ederek, buradaki 4 pilot ilimizde uygulandığımız projelerle de aldığımız çıktılarla bütün Türkiye'ye kalıcı politika haline getirmeyi öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

"Sıfır atık kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyoruz"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise Emine Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin toplumsal bir dönüşüm haline geldiğini belirtti.

Ağırbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla imzalanan protokolün ailelerde çevre bilincinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım olduğunu, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı ve sıfır atık kültürünü toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.