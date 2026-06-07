Sıfır Atık Forumu 2026’da tarım diplomasisi ve çevre alanında geniş kapsamlı iş birlikleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin küresel ölçekte çözüm üreten ve iş birliği geliştiren bir ülke olmaya devam edeceğini söyledi.

Küresel forum yoğun katılımla gerçekleştirildi

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026, çok sayıda ülkeden bakan, uluslararası kuruluş temsilcisi, akademisyen ve uzmanı bir araya getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı forum kapsamında çeşitli ülkelerle tarım, su yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında iş birliği anlaşmalarına imza attı.

Forum, COP31 Antalya sürecine giden yolda önemli bir uluslararası buluşma noktası olarak değerlendirildi.

“Tarım artık küresel bir güvenlik meselesi”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliği, kuraklık, doğal kaynakların azalması ve artan nüfusun gıda güvenliğini küresel ölçekte kritik hale getirdiğini söyledi.

Yumaklı, tarımın artık yalnızca üretim değil milli güvenlikten ekonomik kalkınmaya, sosyal refahtan çevresel sürdürülebilirliğe kadar birçok alanı etkileyen stratejik bir alan haline geldiğini ifade etti.

Türkiye’den tarım diplomasisi vurgusu

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin üretimi artırırken doğal kaynakları koruyan, israfı azaltan ve sürdürülebilir üretim modellerini yaygınlaştıran politikalar geliştirdiğini belirtti.

Tarım diplomasisinin yalnızca ticaret değil bilgi paylaşımı, teknoloji transferi, sürdürülebilirlik ve ortak kalkınma perspektifiyle ele alındığını vurguladı.

Yoğun ikili görüşme trafiği

Forum kapsamında Libya, Lübnan, Moldova, Özbekistan, Gambiya, Maldivler, Peru, Filistin ve Kuzey Makedonya ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde gıda güvenliği, tarımsal üretim, su yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları ele alındı.

Gürcistan ile iki ayrı mutabakat

Türkiye ile Gürcistan arasında ormancılık ve sulama alanlarında iki ayrı mutabakat zaptı imzalandı.

Ormancılık anlaşması sürdürülebilir orman yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması, orman yangınlarıyla mücadele, uzaktan algılama teknolojileri ve ortak projeleri kapsıyor.

Sulama alanındaki anlaşma ise modern sulama sistemleri, su verimliliği, akıllı sulama teknolojileri ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarını içeriyor.

Özbekistan ile araştırma iş birliği

Türkiye ile Özbekistan arasında tarımsal araştırma enstitülerinin iş birliğini güçlendirmeye yönelik yol haritası da imzalandı.

Anlaşma kapsamında ortak araştırmalar, bilimsel çalışmalar ve teknik bilgi paylaşımı yapılacağı bildirildi.