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AjansHaber Gündem Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu: Hasar başvuruları 1 Eylül’de başlıyor

Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu: Hasar başvuruları 1 Eylül’de başlıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. İlk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar ihbarları tek merkezden alınacak.

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Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu: Hasar başvuruları 1 Eylül’de başlıyor
KAYNAK: (AA)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşların sigorta hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden hızlı ve kolay şekilde iletebilmelerini sağlamak amacıyla Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezini (OHİM) kurdu.

SEDDK’dan yapılan açıklamaya göre, trafik sigortası kapsamındaki değer kaybı uyuşmazlıklarının azaltılması ve bu alandaki istismarların önlenmesine yönelik hazırlanan beş maddelik eylem planının ilk dört maddesi hayata geçirildi.

Eylem planının son aşaması kapsamında ise tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi oluşturuldu.

Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan OHİM üzerinden ilk aşamada trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilecek.

Vatandaşlar, hasar ihbarlarının yanı sıra hasar sürecinde kendilerini mağdur eden veya rahatsız eden yasa dışı oluşumları da Alo 193 hattı üzerinden SEDDK’ya şikayet edebilecek.

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