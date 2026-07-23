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AjansHaber Gündem Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltında

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in dijital materyallerinde elde edilen yeni deliller doğrultusunda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

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Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltında
KAYNAK: (AA)

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in dijital materyalleri üzerinde yapılan teknik incelemelerde yeni bulgulara ulaşıldı.

İncelemelerde, Sonel ile soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların; suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda şüpheliler E.E. ile S.K., Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Başsavcılıktan açıklama

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada elde edilen tüm bilgi, belge ve delillerin bütüncül şekilde değerlendirilmeye devam edildiğini bildirdi.

Açıklamada, Tuncay Sonel’in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı iddia edilen kanunsuz bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu kapsamındaki çeşitli suçlara ilişkin tesadüfi delil niteliğinde fotoğraf, yazışma ve somut bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheliye yönelik Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendiği, cezaevinde bulunmayan 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Soruşturmada son durum

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen güvenlik korucusu F.Ö. ile iş insanı O.Y.’nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada daha önce aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve diğer şüphelilerin de bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Ayrıca kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

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