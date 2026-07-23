Türkiye’den, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir’in beraberindeki aşırılık yanlısı grupla Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskına tepki gösterildi.

Açıklamada, “İsrailli Bakan’ın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Kudüs’ün statüsüne vurgu

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerine dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu oldubitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Ben-Gvir yeniden Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yeniden baskın düzenlemişti. Bu ziyaret, bölgede gerilimi artıran yeni bir provokasyon olarak değerlendirilmişti.