23 Temmuz 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
20:53 Fatma Soydaş tutuklandı
19:18 Türkiye’den, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
17:55 İzmit Belediyesi soruşturmasında 21 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden çalışmayı sürdürüyoruz"
AjansHaber Gündem Türkiye’den, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

Türkiye’den, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınadı.

Yayınlanma
14
Türkiye’den, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir’in beraberindeki aşırılık yanlısı grupla Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskına tepki gösterildi.

Açıklamada, “İsrailli Bakan’ın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Kudüs’ün statüsüne vurgu

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerine dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu oldubitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Ben-Gvir yeniden Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yeniden baskın düzenlemişti. Bu ziyaret, bölgede gerilimi artıran yeni bir provokasyon olarak değerlendirilmişti.

#dışişleri bakanlığı
Türkiye’den Husilere kınama
Türkiye’den Husilere kınama
#Gündem / 22 Temmuz 2026
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, KKTC’nin menfaatlerini korumaya devam edecek"
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, KKTC’nin menfaatlerini korumaya devam edecek"
#Gündem / 20 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
12. Yargı Paketi yasalaştı: İşte 10 soruda yeni düzenlemeler
12. Yargı Paketi yasalaştı: İşte 10 soruda yeni düzenlemeler
Bakan Gürlek: "Deprem bağışlarına ilişkin iddialar sonuna kadar incelenecek"
Bakan Gürlek: "Deprem bağışlarına ilişkin iddialar sonuna kadar incelenecek"
Dünya
Trump’tan İran’a yeni tehdit: “Kazma Dağı bölgesini çok yakında vuracağız”
Trump’tan İran’a yeni tehdit: “Kazma Dağı bölgesini çok yakında vuracağız”
Spor
Başakşehir, Avrupa’ya beraberlikle başladı
Başakşehir, Avrupa’ya beraberlikle başladı
İzmit Belediyesi soruşturmasında 21 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
İzmit Belediyesi soruşturmasında 21 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden çalışmayı sürdürüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden çalışmayı sürdürüyoruz"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.